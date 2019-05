Dluh, volební porážky a nedůvěra! ČSSD se nedaří zastavit úpadek

Sociální demokraté mají v posledních letech problém získat slušnější volební výsledek, přitom na přelomu století dosahovali při souboji o poslaneckou sněmovnu kolem třiceti procent. Dvou nejlepších výsledků dosáhli v roce 1998 a 2006, kdy se přehoupli přes 32 procent hlasů. V roce 2008 také dosáhli téměř 36 procent hlasů ve volbách do zastupitelstev krajů, tehdy se výsledek označoval za oranžovou vlnu.

Od roku 2009 ale volební výsledky strany postupně uvadají. Do roku 2013 se strana ve volbách do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev krajů a do Evropského parlamentu dokázala udržet nad dvaceti procenty.



V roce 2017 pak ve volbách do Poslanecké sněmovny strana získala pouhých 7,27 procenta, letos se pak vůbec nedostala do evropského parlamentu. Otázka je, zda-li se straně podaří pád zastavit ve volbách do zastupitelstev krajů, které jsou plánované na příští rok.



Finanční situace



Sociální demokraté čelí finančním potížím. Z voleb jim jde méně peněz, navíc jim na krku visí soudní proces s Altnerovými dědici, kteří po straně vymáhají dluh, který dosahuje asi 338 milionů korun na základě soudu o Lidový dům.

Podívejte se na reportáž z roku 2016, která mapuje situaci v ČSSD krátce po vyhlášení rozsudku v kauze Altner:



Za volby do Evropského parlamentu dostane ČSSD asi 2,81 milionu korun. Za kampaň dala strana podle informací ČTK asi 11 milionů korun, to znamená, že je dalších osm milionů v mínusu. Za to navíc nezískali ani jedno křeslo.

Anketa Měla by ČSSD po debaklu v eurovolbách zůstat ve vládě? Ano 26 8 hlasů Ne 74 23 hlasů Hlasovalo 31 lidí.

Vládní angažmá

Bývalý poslanec a ministr vnitra v barvách ČSSD Milan Chovanec vidí problém i ve vládní koalici. "Sociální demokracie pohořela. Z mého pohledu je to daň za to, že jsme vstoupili do vlády a je to daň i za to, jakým způsobem ve vládě sociální demokracie pokračuje. Je potřeba vést velmi rychle debatu. Pokud se sociální demokracie nevzpamatuje, tak se za rok a půl budeme v Lidovém domě dívat na výsledky a v hodně krajích nebude žádný náš zastupitel," sdělil.

"Výsledek je tvrdá rána, to je fakt. Na analýzy příčin je asi brzy. Teď můžu asi říct, že jsme voliče nedokázali zaujmout tím správným tématem a jako vládní strana logicky nefungujeme jako protestní volba. Ta kampaň a hlavně ten výsledek dal jasnou zprávu, že ten restart sociální demokracie musí být silnější a jasnější," uvedl k volebnímu výsledku předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj se straně nepodařilo probudit "vnitřní sílu a výsledek bolí".

Šéf ČSSD si "úplně nemyslí", že by výsledek byl reakcí na účast ve vládě. Kampaň se podle něj týkala dvou témat - vztahu k EU a vztahu k premiérovi Andreji Babišovi (ANO). "Společnost se rozdělila na dvě skupiny - jedna, která pana premiéra podporuje, a ta šla logicky volit ANO, a druhá, která s panem premiérem nesouhlasí, a tím pádem logicky s celou vládou, a šla volit některou z opozičních stran," míní Hamáček.

Podle Hamáčka výsledky odpovídají rozložení politických sil v Česku. ČSSD i ANO získaly méně hlasů, než čekal. "Vládní strany tratily. U nás je problém dvojnásobný. Jsme nejen vládní, ale i levicová strana. Je tu efekt vysávání voličů hnutím ANO," řekl Hamáček. Sociální demokraté podle něj chtějí v Babišově vládě "hrát roli levicového rebela".

Bývalý předseda Jiří Paroubek vedl ČSSD v letech 2006 až 2010. Aktuální volební výsledek označil za tragédii. "Před volbami se udělalo několik ohromných chyb. Patří tam demontáž vlastního ministra, několik senátorů také podpořilo ústavní stížnost, která jde proti vládnímu návrhu zdanění církevních restitucí," prohlásil.



Podle Paroubka se také ČSSD od posledních sněmovních voleb příliš neposunula dopředu. "Strana je stabilizovaná v takovém mrtvolném klidu. Má obstarožní program a neexistující marketing," doplnil.

"Pan prezident okomentuje výsledky voleb během zítřka," sdělil mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček.

Volby do Evropskho parlamentu nedopadly pro SSD dobe. Nebudu tady malovat ze narovo, kat, e chyblo mlo, nebo e pt to dopadne lpe. Nemme ani jednoho europoslance. A to m moc mrz. — Jana Malov (@JMalacova) 27. kvtna 2019

Někteří sociální demokraté se ve výsledku snaží najít i nějaká pozitiva. "Náš volební výsledek je zklamáním, ale počty preferenčních hlasů naznačují, že jsem některé mým přístupem k politice zaujal," sdělil lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc na twitteru.