Exstrážník měl mít v počítači stovky fotek nahých dětí i video! Obvinili ho

U městské policie sloužil několik let, během kariéry dostal i ocenění za záchranu života. Teď se ale ocitl na druhém břehu. "Policejní komisař ve věci zahájil trestní stíhání jedenatřicetiletého muže, kterého obvinil ze spáchání přečinu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií," oznámila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Pornografii měl muž nejen ze svého, ale také ze služebního, počítače stahovat a přeposílat zhruba tři roky. Jeho příbuzní si ale myslí, že za vším může být pomsta jeho podřízených. Jako vedoucí prý příliš oblíbený nebyl. A k jeho počítači údajně mělo přístup více lidí.

"Řekl, no, je nás tady dvanáct a nikdo mě nemá rád, protože jsem velitel a já jim šlapu na přezky. Než ho obvinili, tak se ptali, kolik lidí k tomu má přístup a on řekl, všech dvanáct, co je na směně, tak všech dvanáct a vždycky to bylo v noci," popsal jeden z příbuzných.

Vinu odmítá i sám obviněný. "Nevím, jestli jsem obětí nějakého vtipu anebo něčeho takového, ale nebudu se vyjadřovat, nezlobte se," sdělil TV Nova.



Obviněný muž měl pracovat jako strážník městské policie celkem devět let. "Ukončil pracovní poměr na vlastní žádost ke konci roku 2020, důvod neuvedl. O jeho případné deliktní činnosti nemá a neměl zaměstnavatel žádné informace," sdělila mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Obviněný muž je stíhaný na svobodě. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky za mřížemi.