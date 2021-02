Čápi aneb poslové jara se koncem února vrátili do Chebu ze svého zimoviště na jihu Německa. Na komíně bývalého pivovaru hnízdí nepřetržitě už 45 let. Už v prvních hodinách po návratu si to páreček opeřenců užíval tak, jak se patří. Ne vždy se podaří čápy dobře natočit, ale štábu TV Nova pózovali tentokrát jako na módní přehlídce.