Čaputová byla středem pozornosti. Dostala dárky k narozeninám!

Na návštěvu Prahy vyrazila Zuzana Čaputová v šatech od svého oblíbeného slovenského módního návrháře Borise Hanečky a rozhodně prý nešlápla vedle.

"Nevím, jestli to paní Čaputová volila takticky, každopádně jí to skvěle sedělo, dělalo jí to krásnou ženskou siluetu, tohle ona umí, zelená je uklidňující barva, mně se hrozně líbí, že ona si nepotrpí třeba na tu červenou, na tu barvu síly, ale jde i do těch zelených," řekla návrhářka Gabriela Koucká.

Čaputová na svou první návštěvu Česka dorazila bez oficiálního doprovodu. A právě proto prezident Miloš Zeman přivítal slovenskou prezidentku bez své manželky. "Aby tam nenastala ta asymetrie, že na jedné straně stojí dva a na jedné straně stojí jeden," řekl expert na etiketu Ladislav Špaček.

Slovenská prezidentka zítra oslaví šestačtyřicáté narozeniny, což neuniklo ani českému prezidentovi - ten ji věnoval kromě kytice i zlatou brož zdobenou vltavíny. Dárek dostala slovenská prezidentka i od předsedy senátu Jaroslava Kubery. Ten se ale od toho z hradu příliš nelišil. "To já jsem u toho nebyl, takže to nevím, doufám, že nebyla stejná, ale myslím, že......ano tak byla jiná, takže je to v pořádku," řekl Jaroslav Kubera.

Dárků tak Zuzana Čaputová dostala víc než dost. Ona sama poctila svým podpisem pamětní knihy v horní i dolní komoře parlamentu.