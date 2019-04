Čarodějnice budou! Výstraha před požáry platí už jen v části země

Pokud jste se obávali, že se příští týden nebudou pálit čarodějnice kvůli nebezpečí požárů, můžete se radovat. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) totiž v sobotu vydal výstrahu, která se sice týká možnosti vzniku požárů, ale platnost je omezena jen na víkend. V pondělí se do Česka přižene opět déšť, který by měl nebezpečí snížit.

"Výstraha rozšiřuje územní platnost nebezpečí požárů o severovýchod Čech a přidává informaci o očekávaném částečném zlepšení v pondělí 29. 4. Ochlazení a zeslabení větru sice částečně snížilo nebezpečí vzniku a šíření požárů, ale sucho stále přetrvává," uvedl ČHMÚ na svém webu.

I když včera v Česku pršelo, nebylo to dostatečné. "Vzhledem k pátečním (26. 4.) zanedbatelným srážkám ve východních Čechách rozšiřujeme území nebezpečí požárů i o Královéhradecký a Pardubický kraj," doplnil ČHMÚ.

Lidé by neměli rozdělávat oheň v lesích, odhazovat cigaretové nedopalky, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. "Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou," doporučil ČHMÚ. Výstraha platí od soboty od půl dvanácté dopoledne do odvolání.

V pondělí však meteorologové očekávají na většině území déšť, který by mohl být především na severu a severovýchodě četnější a trvalejší. Proto by se mohlo snížit riziko nebezpečí požárů, přetrvávat by mělo jen na jižní Moravě.

Jelikož ČHMÚ ukončil výstrahu pro Prahu, bylo také zrušeno nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohně na rizikových místech, které vydalo hlavní město, informovali hasiči na svém twitteru. Město také zároveň přijalo nová opatření, která se budou týkat organizovaného pálení čarodějnic.

.@CHMUCHMI dnes odvolv vstrahu ped zvenm nebezpem vzniku poru v Praze. V souvislosti s tm je ukonena platnost nazen @PrahaEU tkajc se zkazu rozdlvn oh na rizikovch mstech na zem hlavnho msta. https://t.co/YNnPXM5pjH — Hasii Praha (@HasiciPraha) 27. dubna 2019

Původní nařízení neumožňovalo například v době vyhlášeného nebezpečí požáru pořádat akce s otevřeným ohněm, i když byl na místě požární dohled. Nově tak bude podle paragrafu možné pálení čarodějnic uskutečnit. Dodržet však musí provozovatelé několik pravidel.

Například musí předem vyhodnotit podmínky pro uskutečnění akce a nastavit opatření, aby nedošlo k požáru. Poté na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru musí oznámit, že chce akci uskutečnit.

Dále je potřeba také zajistit před zahájením akce požární ochranu. Stále však platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech, mezi ně patří například lesní porost, seno, park nebo zahrada. Všechny informace mohou lidé najít na webu Hlavního města Praha.