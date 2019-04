Čarodejnice v Čechách budou! Výstraha platí už jen pro tyto kraje

Pálení čarodějnic zřejmě nakonec možné bude! Meteorologové totiž upravili výstrahu, která upozorňuje na nebezpečí vzniku požárů. Podle nového varování by největší riziko mělo pominout v sobotu, kdy začne v Česku pršet.

Mnoho lidí po celé republice si neumí 30. duben bez pořádné hořící hranice ani představit. Pálení čarodějnic ale v posledních letech komplikovalo sucho, se kterým se Česko dlouhodobě potýká. Ještě v úterý to vypadalo, že letos to bude podobné, ve středu je ale všechno jinak.

Česk hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) totiž vydal novou výstrahu na nebezpečí vzniku požárů, která pro některé kraje platí jen do soboty. Týká se to celých Čech. Naopak na Moravě a také na Vysočině zůstává varování před požáry stále v platnosti až do odvolání.

Příliv teplého vzduchu ukončí zvlněná studená fronta, která bude přes naše území v pátek od západu přecházet. O víkendu pak začne do Česka proudit studený a vlhký vzduch, který způsobí velké ochlazení. Na některých místech mohou teploty klesnout o 10 až 15 stupňů.

Středočeští hasiči proto v souvislosti s novou výstrahou zrušili zákaz pálení. "Pokud ČHMÚ nevydá novou výstrahu přestane se 27. dubna uplatňovat nařízení kraje a pálení bude povolené. Čarodějnice budou!" oznámili hasiči radostnou zprávu na facebooku.

Lidé by měli plánované pálení ale vždy ohlásit v aplikaci Evidence pálení. Nahlášení ale neznamená, že ho hasiči schválili. Zároveň by měli občané sledovat vyhlášky, které vydávají jednotlivé obce. Často je zakázáno rozdělávat oheň v lesích, parcích, zahradách nebo v blízkosti zemědělských ploch.