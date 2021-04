Část dětí se vrátila do mateřských škol, roušky nosit nemusí

Od pondělí se do lavic vrátili studenti posledních ročníků vysokých škol a středoškoláci s praktickou výukou. Mateřské školy se pro všechny děti otevřely jen v krajích s příznivou epidemickou situací. Děti nemusí nosit roušky, ani se nebudou muset testovat.

Od pondělí se do škol vrátila praktická výuka pro všechny středoškoláky a také poslední ročníky vysokých škol. "Ve škole jsem vlastně nebyl téměř rok a je to problém, protože my se doma ty praktické věci nenaučíme. Nenaučíme se dekorativní výmalby," přiblížil student střední odborné školy na Jarově Petr Šiller.

V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se také otevřely pro všechny děti mateřské školy, dětské skupiny a lesní školky. Děti nemusí nosit roušky, ani se nebudou muset testovat. Jednou týdně se ale musí testu podrobit pracovníci těchto zařízení.

Do školky se některé děti vrátily například také ve Starém Plzenci. "Jsme určitě rádi, že můžeme otevřít, protože víme od rodičů, že dětem už školka chybí. Máme pro děti připravené spousty akcí," uvedla ředitelka školky Zdeňka Staňková.

Většina zaměstnanců mateřské školy už je naočkovaná první dávkou vakcíny. Personál musí ale i nadále nosit respirátory.

V dalších krajích se pro mateřské školy zatím nic nemění. Důvodem je skutečnost, že je v nich více než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.

