Potřetí za 20 let se do moře zřítila velká část bílých útesů v Doveru. U pobřeží hrabství Kent natočil odpadávající části muž, který nejprve slyšel hlasité prasknutí. Bílé útesy jsou považovány za britské národní dědictví a jsou pod správou památkářů. Podle nich se každý rok kvůli živlům zmenší o centimetr. Jak se útes začal řítit do moře, se podívejte ve videu.