Část lidí nedorazila na druhou dávku očkování. Je to chyba, míní odborníci

Od 27. prosince, kdy se v Česku začalo s očkováním, se aplikovalo téměř 5,9 milionu prvních dávek. Ukončené očkování má přes 5,4 milionu lidí.

"Zatím ta čísla ukazují, že ta populace je hodně promořená, buďto tím vysokým stupněm očkování, ale i tím, že spousta lidí prodělalo onemocnění a někteří o tom ani nevěděli, takže jsou taky chráněni. Myslím si, že jsme z toho téměř venku," řekl imunolog Václav Hořejší.

Na druhou dávku vakcíny už nedorazilo přes 28 tisíc Čechů, což odpovídá zhruba půl procentu naočkovaných. "Těch důvodů mohlo být mnoho, mohla to být vážná nemoc, kdy ten člověk třeba i skončil v nemocnici z nějakého důvodu, a to ještě není dohlášeno do zdravotních pojišťoven a mohlo to být bohužel i úmrtí," vysvětlil Jaroslav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Ti, kteří druhou dávku odkládají z různých důvodů, mají prý na její aplikaci čas několik týdnů. "Zhruba čtyři měsíce maximální odstup, pak už samozřejmě bude problém, že ta další dávka bude reagovat trochu jinak," uvedl epidemiolog Roman Prymula.

Některé země znovu zpřísňují svá opatření a požadují při příjezdu kompletní očkování. Například Rakousko zrušilo možnost přicestovat do alpské země jen s jednou dávkou vakcíny. "Po první dávce můžete mít obranyschopnost vůči delta variantě jenom 30 procent. Po dvoudávkovém schématu 80 procent, a to znamená, že ten rozdíl je tam poměrně markantní, proto je důležité mít dávky dvě," dodal Prymula.

Nejvíce proočkovanou skupinou populace jsou v současnosti senioři, konkrétně věková skupina 70 až 79 let. Ukončené očkování v ní má 82 procent lidí. Nejmenší proočkovanost je pak mezi mladými ve věku 16 až 29 let, a to zhruba 27 procent.