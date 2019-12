První záběry vyhořelého věžáku z výšky! Hasiči popsali záchranu

Plošinu, která dosáhne do více než čtyřicetimetrové výšky, mají na Slovensku téměř všechna krajská města. Podobnou použili také hasiči v Prešově. Lidé se proto ptají, proč se nedostali do vyšších poschodí, které by mělo zařízení hravě zvládnout, informovala televize Markíza.

Aby ale hasiči dosáhli do nejvyšších pater prešovského paneláku, museli by plošinu postavit blíže budově. Okolí budovy však bylo poseto kusy panelů, plošina proto musela zůstat ve větší vzdálenosti. Zachránci tak přišli o možnost dostat se do horních pater hořícího věžáku.

Objevují se také otázky, proč Slovensko nemá nafukovací vaky, do kterých by lidé v nouzi mohli skočit. Hasiči však pochybují o tom, kolik z nich by našlo odvahu skočit z desátého poschodí. Nafukovací vak by navíc člověk musel trefit. Okamžitě by jej mohl navíc poničit padající úlomek.

Požárníci v Prešově naopak poprvé použili takzvaný evakuační tunel. Ten je k plošině připevněn tak, aby nemuseli s každým zachráněným sjíždět dolů.

Nové výškové budovy mají přísné protipožární opatření. Jsou v nich evakuační výtahy, únikové cesty a množství hlásičů. Ve starých panelácích mají obyvatelé jen jednu cestu ven, a to schodiště. O něj však lidé v ulici Mukačevská v momentě výbuchu přišli.

Horní patra půjdou pryč

V okolí zdevastované bytovky bylo i v úterý poměrně rušno. Několik rodin ze sousedních domů se začalo vracet zpět. Do svých domovů však stále nemohou lidé ze vchodu číslo devět.

Do Mukačevské ulice má v nejbližších dnech dorazit speciální technika z Česka. Ta bude postupně demolovat nejvyšší poschodí. Kolik pater nakonec půjde k zemi, zatím stále není jasné.

Podle statiků je panelák hrozbou pro okolí. Více v reportáži TV Nova: