Část Pirátů chce odvolat Michálka! Je arogantní a šikanuje nás, tvrdí o něm

Někteří členové Pirátské strany chtějí odvolat stávajícího 1. místopředsedu Jakuba Michálka. Hlasování iniciovala na Pirátském fóru vedoucí personálního odboru Jana Koláříková, která Michálka obvinila, že členy strany šikanuje a využívá metody nátlaku – tzv. bossing. Další místopředseda strany, europoslanec Mikuláš Peksa uvedl, že pokud neskončí v Republikovém předsednictvu Pirátů Michálek, rezignuje on.

Piráti v posledních dnech řeší jednu nepříjemnost za druhou. Nejprve se objevily fotografie šéfky zastupitelského klubu pražských Pirátů Michaely Krausové, jak se schází s trestně stíhaným manažerem společnosti JCDecaux, Krausová následně musela rezignovat, pak vyplavaly na povrch vulgární zprávy o kolezích, které měla Krausová svému příteli, 1. místopředsedovi strany Jakubu Michálkovi, psát.

Koláříková, se kterou měla Krausová spory, ve středu na fóru strany navrhla odvolání Michálka z funkce místopředsedy strany. "Poslední dobou stranou rezonují diskuze o tom, jak bychom se k sobě měli chovat slušně, a respektovat se.

Myslím, že Republikové předsednictvo by v tom mělo jít příkladem, ale to se bohužel neděje. Máme totiž v předsednictvu člověka, který je arogantní a užívá si bossing svých “podřízených” (zejména vedoucích odborů)," napsala na fóru strany Koláříková.

Koláříková, která je vedoucí personálního odboru, uvedla, že žije v trvalém nátlaku a obviňování a že jí Michálkovo chování bere chuť i sílu dál pro Piráty pracovat. "Před každým pondělním RP (Republikové předsednictvo) se mi svírá žaludek. Dostal mě do stavu, kdy se klepu a zvedá se mi žaludek kdykoli s ním přijdu do kontaktu," tvrdí Koláříková.

A Koláříková záhy našla zastání. Se svou zpovědí přispěl také 4. místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa. "Strávil jsem posledních asi 2,5 roku jako člen Republikového předsednictva. Nebaví mě to. To, co popisovala Jana, jsem viděl u řady dalších lidí. Báli se, brečeli, nemohli spát," napsal Peksa, který je zároveň europoslancem.

"Úroveň bizáru, kterou představovalo poslední zasedání RP, asi překonala všechno, co jsem zažil. Nepřekvapuje mě, že mi jako místopředseda místopředsedovi vyhrožoval, že pokud se budou řešit výběrka v Praze, začne řešit výběrka v Evropském parlamentu," doplnil Peksa.

Vzkázal, že pokud bude 23. listopadu Jakub Michálek ještě členem Republikového předsednictva, následující den Peksa rezignuje na svůj místopředsednický post.

Na Pirátském fóru byla také anketa, jestli mají Piráti jednat o odvolání Michálka z funkce místopředsedy strany. Ve středu v 15 hodin bylo 67 % hlasujících pro, 26 % proti a 8 % se zdrželo. Michálek se k návrhu vyjádřil ve Sněmovně.

"Připomenu, že jde o druhý návrh, ten první celostátní fórum zamítlo a většina členů mě podpořila," uvedl Michálek s tím, že nikoho nešikanoval, ale že má vysoké nároky na lidi. "Je pravda, že jsem na lidi tvrdý, ale nejsem bezohledný," dodal místopředseda strany.

Podnět podle něj souvisí s vyjednáváním o rozpočtu strany a Michálek je tím, kdo je zodpovědný za stranické finance a za to, že se Piráti nebudou zadlužovat a musí činit nepříjemná rozhodnutí. "Za své výsledky v republikovém předsednictvu se nestydím, jsem na ně hrdý. Dotáhli jsme jako předsednictvo stranu do úspěšných voleb," řekl Michálek.

Hlasování řeší poslanec Vojtěch Pikal. Ten na fóru uvedl, že jednání o odvolání zahájí nejspíš už ve středu. Hlasování by následovalo o víkendu 1. až 4. listopadu. Případná dovolba nového 1. místopředsedy by následovala pak. Předsednictvo strany přitom za dva měsíce má skončit. Michálek avizoval, že už do něj nebude kandidovat a bude se soustředit na funkci předsedy poslaneckého klubu.