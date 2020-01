Čas na žádost o vyšší rodičák utíká. Do tohoto data to musíte stihnout

Úřady práce praskají pod náporem lidí, kteří chtějí změnit měsíční rodičovský příspěvek. Od ledna totiž mají někteří rodiče nárok na více peněz - měsíční splátka se ale nenavyšuje automaticky. Čas na podání žádosti mají do konce ledna.

Dveře si v pondělí na úřadech práce podávaly desítky matek, které mají od prvního ledna letošního roku nárok na vyšší rodičovský příspěvek. "Vyřídili jsme to během jedné hodiny. Ze začátku to nebyl takový problém. A když se přijde mimo úřední den, tak bych řekla, že to jde celkem rychle," svěřila se se svou zkušeností televizi Nova paní Petra.

Pro zvýšení částky, která rodičům každý měsíc dorazí na účet, není přitom nutné na úřad práce chodit. Formulář lze zaslat i poštou nebo prostřednictvím datové schránky. "Aby to bylo rychle, tak jsem si zřídila datovou schránku. Nechtěla jsem chodit na úřady se dvěma dětmi. 3. ledna mi přišla nová žádost, že mi byl rodičovský příspěvek navýšen a dneska už mi přišla vyšší částka," říká paní Iva.

"Všichni aktivní příjemci rodičovského příspěvku, kteří ho pobírali po 1. lednu letošního roku dostali také informativní sdělení," uvedla mluvčí úřadu práce Kateřina Beranová. Jenže právě tento dopis část rodičů kritizuje. Některé informace jim tam chyběly a vyrazili se proto poradit raději na přepážku.

Rodičovský příspěvek se vyplácí zpětně. Pokud lidé chtějí více peněz už za leden, musí si o zvýšení požádat nejpozději do konce tohoto měsíce. To se doporučuje hlavně rodičům dětí, kterým táhne na čtvrtý rok. Nemuseli by totiž jinak stihnout celou částku od státu vyčerpat.

Výši je ale možné upravovat pouze jednou za tři měsíce. "Pokud tak lidé učinili později než v říjnu loňského roku, tak je zbytečné na kontaktní pracoviště úřadu práce osobně chodit. O tu změnu pak není možné žádat zpětně," vysvětluje Beranová.

Rodičovský příspěvek vzrostl od 1. ledna o 80 tisíc korun rodičům jedináčků. Rodičům dvojčat a dalších vícerčat o 120 tisíc korun. Zvýšení se ale netýká těch, kteří už rodičovský příspěvek vyčerpali. To hodlá napadnout u Ústavního soudu KDU ČSL.