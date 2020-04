Bizarní video z Babišovy zahrady: Čau lidi, seďte doma, vzkázal premiér

S pořádnou mrskačkou překvapil premiér Babiš na zahradě svoji manželku Moniku. "Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný," koledoval premiér s dvoumetrovou pomlázkou.

"To je ta pomlázka. Má dva metry. Ale pokud jste doma s rodinou, tak ty dva metry neplatí. Ale platí všude jinde. A nejlepší je být doma. Já si to strašně užívám, pro mě je to vzácné být s rodinou. Má to něco do sebe, tyto Velikonoce. Myslím, že si je všichni budeme pamatovat," řekl premiér.

Zdůraznil, že je důležité, aby všichni dodrželi opatření. "Pokud to teď pokazíme, bude to mít velmi negativní důsledky. Jak to proběhlo, se dozvíme za sedm až deset dnů," dodal Babiš.

Zdůraznil přitom, že se objevují zprávy, že lidé rozvolněných pravidel zneužívají. V podobném duchu se vyjádřili v uplynulých dnech i další ministři.

Pak Babiš přešel ke svému tradičnímu hlášení. Zmínil, že Česko je nyní schopno provést 10 a půl tisíce testů denně. Představil projekt e-rouška. Uvedl, že domovy seniorů dostaly 20 tisíc testů a maí teď povinnost testovat zaměstnance.

O rozvolňování mluvit nechtěl a nepřímo tak pokáral ministr zdravotnictví Adama Vojtěcha, který se o něm poměrně dopodrobna rozpovídal v rozhovoru pro Lidové noviny.

"Doufám, že kolegové z vlády budou mít mediální zdrženlivost. Je předčasné o tom teď mluvit," dodal Babiš s tím, že vláda by nejdříve měla být ve shodě. Jednat bude kabinet v úterý odpoledne.

Řeč má přijít třeba na pomoc podnikatelům s nájemným u uzavřených provozoven. Také pak na pomoc lidem, kteří pracují na dohodu o provedení práce či dohodu o provedení činnosti. To navrhovala na posledním jednání sněmovny i opozice, ale vládní poslanci to odmítli.

Babiš také vyjádřil obavy nad tím, jak krizi snese automobilový průmysl. "Ten tvoří 10 % našeho HDP, 25 % našeho průmyslu a 24 % našeho exportu. Je to klíčové odvětví, takže samozřejmě tam je velice důležité, co se stane tam, kam vyvážíme," dodal premiér.