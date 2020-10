České dráhy ruší další spoje z Prahy do Ostravy. Nepojedou pendolina

Už v polovině října České dráhy omezily mnohé dálkové spoje a nyní přistupují k dalším opatřením. "Od středy 28. října nepojedou v úseku Praha – Ostrava – Bohumín komerční vlaky SC Pendolino,“ řekl mluvčí Českých drah Robert Pagan.



Výjimkou bude pouze jeden pár spojů, a to SC 241 a SC 240 Pendolino Košičan, který pojede v celé trase Praha – Ostrava – Košice a zpět. Zároveň také nově od 28. října nepojedou vlaky Ostravan Ex 549 a Ex 548 mezi Prahou a Návsím.



Cestující tak budou moci využít pouze osm vlaků ČD jezdících mezi hlavním městem a Ostravskem. "Pendolina, která jezdí v kategorii IC mezi Prahou a Karlovými Vary, resp. Františkovými Lázněmi pojedou v těchto úsecích i po 28. říjnu bez omezení,“ doplnil Pagan.



Není jasné, jak dlouho budou tato omezení zavedená. Aktuálně zůstávají v platnosti do odvolání. Už v pondělí 19. října dopravci na železnici omezili mnoho spojů. Kromě Českých drah k opatřením a omezením přistoupila také společnost Leo Express a RegioJet.

Přehled omezení spojů na železnici, který je v platnosti od 19. října, naleznete v tomto článku na TN.cz.

České dráhy přitvrdily. Kvůli lidem bez roušek zavedly pokutu. Více se dozvíte v následující reportáži: