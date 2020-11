Čech a Slovák dobývají snímky komety svět. Při focení šlo i o život

Červencová kometa NEOWISE letos okouzlila nejen milovníky pozorování noční oblohy, stala se nejvýraznější vlasaticí na severní polokouli za posledních 22 let. Snímek "Proměny komety NEOWISE" zobrazuje postupný vývoj jasnosti a ohonů.

Fotografové Petr Horálek a Tomáš Slovinský spojili síly hned od počátku viditelnosti komety 9. července a usilovně ji zaznamenávali až po její zeslábnutí na večerní obloze 2. srpna. Oba autoři disponovali podobnou technikou, mohli tak pořizovat data s identickou kvalitou.

Horálek cestoval za kometou po celém území Česka a několikrát se vydal i do Polska, Slovinský zaznamenával NEOWISE na slovenském území a také na Krétě. "Neboť poloha komety se vůči hvězdám na nebi při pozorování v jeden okamžik z různých míst na Zemi nijak nelišila, bylo nakonec možné nasnímané obrazy komety matematicky vložit do jedné oblohové mozaiky a ukázat tak vývoj komety pro každý druhý den," uvedl Horálek.

Noční scenérie, do které byly polohy komety matematicky "vregistrovány", nebyla vybrána náhodou. Fotografové se dohodli, že příběh viditelnosti letošní velké červencové komety by měl symbolicky připomenout československou astronomii a na obrazu by se měl objevit masiv Vysokých Tater.

"Přímo tam, na Lomnickém štítě, Skalnatém plese a také ve Staré Lesné pod Tatrami dosáhli Čechoslováci v poválečném období velkých úspěchů, mj. právě v oblasti objevů komet (nejznámější je periodická kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková objevená v roce 1948 ze Skalnatého plesa). Jediné místo, odkud se celé pohoří promítá přesně na severu a svým profilem dokonale kopíruje tu hvězdnou oblast, kde se v průběhu července postupně přesouvala od severovýchodu na severozápad kometa NEOWISE, je vrch Kozí Kameň s výškou 1255 metrů (pohoří Kozí chrbty)," vysvětlují autoři.

Aby se podařilo mozaiku správně zachytit, čekal na Slovinského nelehký úkol. Na pořízení fotografie celé oblasti připadalo časové okno přibližně půl hodiny. "Tomáš nejen že musel absolvovat náročnou túru s vidinou nejistého počasí v inkriminovaném fotografickém "okně", ale riskoval svůj holý život, neboť oblast je známa pro výskyt nebezpečných hnědých medvědů. Sám uznává, že by znovu takto neriskoval," popisuje Horálek.

Snímek získává uznání po celém světě, 2. listopadu byl publikován jako Vědecký snímek dne, v listopadu se rovněž například objeví ve výběru "Astropohotography Gallery" v prestižním časopisu Sky and Night.