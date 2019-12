Čech myslel, že veze matrace, přitom pašoval migranty. Briti mu dali 10 let!

K tvrdému trestu odsoudil tento týden britský soud českého řidiče kamionu za pašování migrantů. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) ale řidič naletěl na inzerát, podle něhož měl jen převážet matrace. Nyní si má odsedět deset let.

Vysoký trest si od soudu ve Velké Británii odnesl Jan Žiga z Litvínova. Naletěl prý na inzerát, podle něhož měl za 500 liber, tedy asi 15 tisíc korun, převézt náklad matrací z Belgie do Velké Británie. V kamionu ale britští policisté objevili migranty. Za to má řidič strávit deset let za mřížemi.



"Případ se stal 9. června, a to u francouzského města Coquelles. Britové našli ve voze za umně skrytou přepážkou 21 Afgánců. Osobně o případu pana Žigy vím od letošního července, kdy se s námi spojila jeho přítelkyně. Rodině jsme pak pomáhali řešit celou situaci s úřady a advokátem," řekl k případu europoslanec Tomáš Zdechovský.



Migranty objevili britští pohraničníci poté, co řidič prošel kontrolami na francouzské straně hranice i kontrolou se psy na britské straně. Podezření se objevilo až při náhodném rentgenu kamionu, kdy jeden z osmi snímků ukázal nezvyklou dutinu.







"Nyní s rodinou a advokáty budeme řešit, zda se řidič odvolá, nebo se rovnou pokusíme zajistit co nejrychlejší převoz k výkonu trestu v České republice, kde jej rodina bude moci snáze navštěvovat,“ doplnil Zdechovský.



Zdechovský se problematikou dlouhodobě zabývá, hodlá ji řešit i s Evropskou komisí. Není to totiž poprvé, co soudy v zahraničí při podobných případech odsoudily české řidiče. Ve Francii dostali dva čeští řidiči po dvou letech.