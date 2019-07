Čech po nehodě zasypal dálnici lahvemi! V krvi měl 2,3 promile

Slovenská policie vyjížděla ve středu k dopravní nehodě českého řidiče na dálnici D1. Když se převrátil na bok, vysypaly se z kamionu převážené minerálky a zablokovaly dopravu. Policie poté muži naměřila 2,31 promile a umístila ho do cely. Za řízení v opilosti může ve vězení strávit až pět let.

Šedesátiletý český řidič kamionu jel ve středu po slovenské dálnici D1 ve směru na Trnavu, když havaroval. Převážel minerálky, které se po nehodě vysypaly ven. Policie u něj provedla dechovou zkoušku, která byla pozitivní.

"Za volant si sedl s 2,31 promile v krvi, takže určitě není vhodné ho litovat. Šedesátiletý muž nejenže nedoručil náklad tam, kam měl, ale hlavně ohrozil bezpečnost ostatních řidičů," napsala na facebook Policie SR.

Řidiče zadržela a umístila do cely, kde bude do doby, než ho budou moci vyslechnout. "Vyšetřovatel zahájil ve věci trestní stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky," doplnila policie. Řidič tak může ve vězení strávit až pět let.