Dana pustili v Praze z karantény: Promluvil o umírání na ulici ve Wu-chanu

Pět Čechů, kteří byli v karanténě kvůli podezření na nakažení koronavirem, bylo v pondělí propuštěno. Jeden z nich popsal své pocity z karantény i to, jak to vypadá v čínském Wu-chanu. Nejvíce mu v karanténě chyběla maminka.

Pobyt v nemocnici byl podle slov Daniela Pekárka dobrý, vše probíhalo v pořádku, po 14 dnech už se ale těší na pohyb. "Myslím si, že se ke mně dobře chovali," popsal Pekárek. Na otázku, co mu nejvíce chybělo, přišla velmi rychlá odpověď: "Maminka."

Pekárek se po propuštění z nemocnice cítí dobře, také ihned zavtipkoval: "Teplotu nemám, nic nemám. Nemusíte se bát, že bych vás nakazil teďka."

U všech pěti Čechů lékaři provedli dva testy, ke druhému se přistupuje většinou při zhoršení zdravotního stavu, v tomto případě byl druhý test preventivní.

Pekárek se také vyjádřil k tomu, jak to vypadá ve Wu-chanu. Podle něj se lidé neobjednávají k lékaři, prostě je lékař rovnou ošetří. Začaly se šířit zprávy o tom, že je situace ve Wu-chanu velmi vážná a lidé umírají přímo v ulicích, Pekárek takovou informaci potvrdit nemohl: "Co jsem se bavil s kamarády, tak nikdo mi neříkal, že by něco takového viděl. Wu-chan je velký, tak samozřejmě se to může někde stát, ale o ničem takovém nevím."