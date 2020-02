Ulice zejí prázdnotou, lidem měří teplotu na každém kroku, tvrdí Čech

Do města Čcheng-tu, které se nachází v jihozápadní Číně, vyrazil v neděli Čech kvůli práci. Na sociální síti ukázal, jak to tam momentálně vypadá. U domů například stojí pracovníci a měří lidem teplotu, obchody zůstávají otevřené a roušky nosí skoro všichni. O žádnou paniku se ale nejedná. Lidé se o život prý nebojí.

Čech přiletěl do Čcheng-tu v neděli letadlem z Thajska. Žádné výrazné kontroly ale nepodstoupil. "Tam to vypadalo tak, že nás nechali sedět na letišti. Pak tam přišel tým lidí v oblecích, vzal rodinu z Wu-chanu do karantény. Poté jsme vystoupili a změřili nám teplotu. Zeptali se nás, jestli je nám dobře a jestli jsme byli ve Wu-chanu," popsal muž let.

Podle něho se ve městě panika vůbec nekoná. Platí však určitá pravidla, která lidé musí dodržovat. Odmítnout například nesmějí měření teploty. To mají na starosti různí pracovníci. "Pán měří teplotu každému, kdo chce přijít do areálu. Kdo má zvýšenou teplotu, se nedostane dovnitř. Je to jediné viditelné opatření, které může zkomplikovat člověku život," vysvětlil Čech na sociální síti.

Obchody jsou přes den normálně otevřené. Dovnitř vás ale pustí pouze v roušce. Tu mají také všichni u sebe. "Když má člověk roušku, tak nenakazí ostatní. Je to dobrá preventivní věc na to, aby ostatní měli dobrý pocit z toho, že když někdo prská, tak je pravděpodobnost nákazy nízká," doplnil muž. Dále také uvedl, že český konzulát ve městě funguje velmi dobře a je o občany postaráno.

Když lidé vyjdou do ulic, téměř nikoho nepotkají. "Je pracovní den, jedenáct hodin dopoledne. Za normálních okolností je osmiproudová silnice ucpaná auty a na přechodech jsou davy lidí. Dneska tu není v podstatě nikdo. Představte si, že jdete po Václavském náměstí a potkáte tak deset lidí," popsal situaci. Na závěr pak všechny uklidnil. "Buďte v klidu…mrtvoly neleží na ulicích, neprobíhá apokalypsa," dodal Čech.

Podívejte se na záběry dronu, který rozprašuje dezinfekci po městech: