Romanův deník o koronaviru: Horečka, zimnice a 10 kilo dole

Průběh nemoci zaznamenal do "deníku", který zveřejnil na sociálních sítích. Podle svých slov tak chtěl lidem přiblížit, jak se s koronavirem vyrovnává, a alespoň částečně jim poskytnout útěchu. Romanovou životní vášní je práce horského vůdce, zároveň vede cestovní kancelář Summit Travel, která zájemcům nabízí dobrodružství na horských vrcholcích, skalách i ledu. Už téměř dva týdny je v domácí karanténě a ze všeho nejvíc mu chybí jeho rodina. Těší se, až se z koronaviru vyléčí a znovu bude moct trávit čas se svými dětmi.

"Horský vůdce je krásné povolání, ale v tuhle chvíli jsme skoro všichni v karanténě. Komunikujeme spolu ve facebookové skupině, kde naši momentální situaci zkoušíme brát s humorem, ale uvědomujeme si, že jde o vážnou věc. Věřím, že nemoc překonám, strach mám spíš o své rodiče a rodiče své manželky," svěřil se redakci TN.cz Roman, který v minulosti pracoval také jako záchranář a zkusil si i práci ošetřovatele v Irsku.

Poprvé o svém boji s koronavirem Roman informoval 15. března krátce po 12. hodině, kdy potvrdil, že jeho výsledky na Covid-19 vyšly pozitivně. "Jsem v domácí karanténě ve Slaným. Dle epidemiologa jsem byl infekční od 6. nebo 7. 3. V tu dobu jsem se nacházel v Gruzii, kde jsem pobýval od 3. 3. tudíž nikdo z mého okolí, ani kamarádi a ani rodina se mnou nepřišli do styku, přiletěl jsem do ČR 10. 3. večer," popsal na svém facebooku.

Ke konci letu mu začalo být zle a pro jistotu zavolal na letištní infolinku a následně letištní záchrannou službu, uvedenou na letácích na letišti. V tu dobu už měl horečku 39°, podle Romanových slov ho však nikdo nebyl ochotný vyšetřit. Lékař mu pouze oznámil, ať jede domů. Z obavy, že by mohl někoho nakazit, Roman autem zamířil na Bulovku. Tam prý proseděl na chodbě zhruba hodinu a půl, než ho sestra poslala na pokoj a po konzultaci s lékařkou mu proti horečce dala Novalgin.

Na pokoji zůstal zhruba další hodinu, než se dostavila lékařka se sestrou, podle Romana viditelně vyčerpané. Na základě rozhodnutí tamní epidemioložky původně na koronavirus být testován vůbec neměl a proběhlo jen standardní vyšetření na běžnou chřipku. Poté Roman putoval do domácí karantény s tím, že pokud se bude cítit hůř, ať se ozve. K vyšetření nakonec došlo po velmi dlouhém e-mailu, který sám Roman zaslal krajské hygienické stanici. S nikým ze své rodiny či přátel po svém návratu prý nepřišel do styku a v Gruzii Roman navštívil oblast vyhodnocenou jako nerizikovou.

Příznaky, kterými se nemoc projevovala, šéf cestovní kanceláře Summit Travel podrobně popsal: "První den, co mi bylo špatně, jsem dostal teplotu cca 38-38,5° a večerní zimnici. Vzal jsem si antipyretika Paralen 500mg a Ibalgin. Ráno mi bylo docela dobře, ale druhý den se to opakovalo v podobném duchu. Jen jsem k tomu měl zažívací potíže a nevolnost."

I třetí den své potíže léčil Paralenem a Ibalginem a zejména spánkem. "Řekl jsem si, že když mi bude špatně, ráno vyhledám lékařskou pomoc," řekl Roman. Ten den už horečku neměl a vyrazil tak z Gruzie domů. Zhruba 15 minut před přistáním ale nastoupila zimnice. Poté, co letadlo přistálo, se vrátila i horečka. "Až na Bulovku jsem měl teplotu nad 39, už se mi špatně dýchalo a motal jsem se. Poté co mi nepomohli na letištní lékařské pomoci, jsem si nechal od rodiny přistavit auto a jel na Bulovku. Číslo 155 jsem volat nechtěl, přišlo mi, že bych je zbytečně blokoval. Stále mi všude říkali 'jeďte domů, nic vám není', na všech info linkách, kam jsem se dovolal," popsal zoufalství po příletu do Česka.

Motání hlavy, únava a celková slabost trvaly i další den. Žádnou speciální léčbu Roman dle svých slov neužívá, pomáhá si běžně dostupnými léky. Horečka začala už čtvrtý den pomalu ustupovat, až pátý den zmizela docela. K únavě se přidalo nechutenství. "Za celou dobu jsem neměl kašel, trochu mě bolí v krku, trochu uši, hučí mi v hlavě a trochu se zadýchávám," popsal Roman pátý den. Vzdal také hold lékařům a zdravotníkům a požádal ostatní lidi v podobné situaci, aby byli trpěliví a měli pro ně pochopení.

V úterý 17. března se Romanovi začala pomalu vracet chuť k jídlu a celkově se začal cítit lépe. Vinou extrémní únavy prospal téměř týden. "Poprvé po týdnu koukám z okna ven a pozoruji, co se venku děje, o to jsem ještě včera neměl vůbec zájem. Jediné, co přetrvává, je pořádná motanice hlavy, ale to snad taky časem odejde," svěřil se na facebooku.

Kromě problémů, které Romanovi způsobil samotný koronavirus, se přidaly ještě potíže "světské". Kontaktovala ho pojišťovna, která požadovala vyplnění formuláře nezbytného pro koncesi na cestovní kancelář. Bez něho Romanova společnost nemá nárok na pojištění. "Obratem jsem jim volal, vysvětlil jim moji situaci a požádal je, aby mi nějakým vzorcem vypočetli pojistku, že to uhradím, že jsem stejně všechny zájezdy zrušil nebo odložil a že stejně nikam jet nemohu," přiblížil svou snahu vysvětlit pojišťovně momentální stav věcí.

Instituce však byla neoblomná a odmítla ustoupit, byť o jediný den. Požadovala okamžitou platbu, případně odebrání licence. Cestovní kancelář Summit Travel, kterou Roman vede, tak možná bude muset pozastavit svou činnost. "Budeme to muset nějak zvládnout," zhodnotil Roman s tím, že vstřícnost a pochopení, o kterých na tiskové konferenci hovořila ministryně financí Alena Schillerová, v jednání pojišťovny nespatřuje.

V posledních dnech se Roman již podle svých slov cítí dobře. Horečka zmizela, netrápí ho ani kašel, kterým během vypuknutí nemoci netrpěl vůbec, vrátila se mu chuť k jídlu a přestalo i úporné motání hlavy. Jediné, co přetrvává, je únava. "Vypadá to, že nad virem zvítězím," neztrácí optimismus. Od prvotních příznaků uplynulo 13 dní a Roman během nich ztratil 10 kilo ze své obvyklé váhy. Důvodem je nechutenství, které ho celé dny trápilo, a fakt, že většinu času prospal.

"Věřím, že se to všechno postupně obrací k lepšímu. Chraňte se a především své rodiče, dodržujte doporučení a pomáhejte těm, kdo to potřebují, především těm dříve narozeným," vybízí ostatní lidi bojovník Roman. Navzdory široké podpoře, kterou na sociálních sítích má, vybízí hlavně k ocenění těch, kteří pomáhají druhým – lékařů, zdravotníků a zejména dobrovolníků, kteří šijí roušky pro ostatní a pomáhají svým spoluobčanům i s tak obyčejnými záležitostmi, jako je například nákup.

Na cestě do Gruzie Romana doprovodilo dalších pět lidí, dva Slováci, jeden muž z Prahy, jeden ze Slánska a z Chomutovska. Poslední z nich čeká na výsledky testů. Cítí se zdravý a žádné příznaky nákazy se u něj neprojevily. Člen výpravy ze Slánska se podrobil už druhému odběru vzorků, první vzorek se podle Romana zřejmě ztratil. Kromě únavy se u něho žádný z příznaků neprojevil. Cestovatel z Prahy je zatím rovněž bez příznaků a nebyl ani testovaný. U jednoho ze Slováků se nákaza koronavirem potvrdila, cítí se však zatím dobře. Jeho krajanovi bude vzorek odebrán zřejmě v pátek.