Čech se v Británii přiznal k praní špinavých peněz. Našli u něj miliony

Policisté Lukášeho Pokorného zadrželi ve chvíli, kdy se snažil nastoupit do letadla do Dubaje. Původně tvrdil, že letí na 14 dní do Dubaje, kam veze známému dárky. O obsahu kufrů ale prý nic neví. Později ale obrátil a policistům řekl, že chtěl penězi ukrytými mezi oblečením pomoci kamarádovi s otevřením firmy.

Pokorný se však v pondělí 1. února se před Vyšším soudem v Glasgow přiznal ke všem třem bodům obžaloby. Aktuálně čeká v cele na rozsudek, který by se měl dozvědět v březnu, informuje portál GlasgowTimes.

"Zkonfiskovali jsme značné množství peněz z trestné činnosti, jsou to výnosy z organizovaného zločinu. Zabavením peněz jsme zabránili jejich investování do další násilné a ekonomické trestné činnosti na ulicích Skotska.“ uvedl ředitel vyšetřování Národní kriminální agentury Gerry McLean.

Čech původně přiletěl na letiště v Edinburghu z Prahy 7. listopadu. Poté chytil autobus do Glasgow, zastavil se v bytě ve městě Shawlands a následně strávil noc v hotelu Marriott, kde převzal od neznámého muže zmíněné kufry. U sebe měl mít také tři různé telefony.

