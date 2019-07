Čechů je v Řecku skoro 10 tisíc! Dovolené mohou být v ohrožení

Na řeckém poloostrově Chalkidiki, který zasáhly silné bouře, se může nacházet až devět tisíc českých turistů. Zatím není jasné, jestli byly poškozené hotely nebo jiná ubytování, kde se Češi nacházejí. Škody teprve Asociace cestovních kanceláří zjišťuje. Lidé tak stále čekají na to, zda mohou v Řecku zůstat.

Silné bouřky napáchaly ve středu večer na řeckém poloostrově Chalkidiki obrovské škody. Pláže jsou zdevastované, na ulice popadaly stromy a některé domy jsou poškozené. Přírodní živel si vyžádal šest obětí, z toho dva byli čeští senioři, kteří na dovolenou vyrazili i se svým synem a osmnáctiletým vnukem. Syna museli lékaři hospitalizovat, vnuk utrpěl jen lehčí zranění.

V Chalkidiki může být podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) až devět tisíc Čechů. Většina z nich však vyrazila na dovolenou na vlastní pěst. "Přesné číslo nejde úplně určit, protože je tam spousta individuálních turistů, kteří cestují bez cestovních kanceláří. Ale odhadem je tam něco mezi sedmi, osmi, možná devíti tisíci lidmi," uvedl Jan Papež, mluvčí ACK.

Stále se také zjišťuje, zda mohou Češi ve svém ubytování dál zůstat. "V tuhle chvíli nemáme zprávu o tom, že by některá ubytovací zařízení českých cestovních kanceláří byla poškozena, ale stále se to ještě monitoruje, což znamená, že se ta situace změní," dodal Papež.

Čeští turisté tedy čekají, jak vše dopadne, a na dovolené zůstávají. "Lidé zatím neruší nic, protože čekají na zprávu, zda jsou ta zařízení v pořádku. A protože se jednalo o bouři, tak se předpokládá, že to už odeznělo," doplnil Papež. Asociace také nemá informace, že by měli být zranění i další Češi. Podle mluvčího by měli být všichni v pořádku.

Podívejte se na záběry karavanu, ve kterém zemřeli dva Češi: