Čechů nakažených HIV stále přibývá, má ho pětkrát víc mužů než žen

Čechů nakažených virem HIV, který způsobuje nemoc AIDS, každoročně přibývá. Vyplývá to ze statistiky Veřejné zdravotní pojišťovny (VZP). Nebezpečný virus se šíří především mezi muži, infikovaných je jich dokonce pětkrát víc než žen. Pozitivní byly i desítky mladistvých.

VZP eviduje značný nárůst HIV pozitivních mezi svými klienty. Loni jich bylo 1811, tedy o bezmála 27 procent víc než před pěti lety. Muži jsou v převaze, nárůst nakažených byl u nich dvakrát tak rychlý jako u žen.

Celkově je HIV pozitivních mezi muži pětkrát víc než u žen. Vyplývá to z pojišťovnou zveřejněné statistiky. Rychle rostou také náklady, oproti roku 2015 byly loni o 54,5 procent vyšší.

"Průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta byly 220 tisíc," uvedla VZP s tím, že čísla zveřejňuje u příležitosti Dne boje proti AIDS. Ten připadá na úterý 1. prosince. Dohromady pojišťovnu léčba infikovaných v loňském roce stála téměř 400 milionů korun.

"Infekce HIV se šíří všemi věkovými kategoriemi. Vloni bylo pozitivních 67 dětí do 19 let, nejstarší pacient překročil 90 let. Více než polovina nakažených, tj. 64 %, bylo ve věku mezi 30 a 49 lety," konstatovala pojišťovna.

Počet klientů VZP s HIV a náklady na jejich léčbu v letech 2015 až 2019:



Počet klientů VZP s HIV a náklady na jejich léčbu v roce 2019 v jednotlivých krajích:



Počet HIV pozitivních stoupá celosvětově navzdory dlouhodobé osvětové kampani, jak se před virem chránit. Způsobuje nemoc AIDS, na niž stále neexistuje lék. Existuje ale efektivní léčba, kterou lze chorobu alespoň přibrzdit.

"Ten, kdo si myslí, že se mohl nakazit, by se měl nechat otestovat. Protilátky proti HIV se vytvářejí zpravidla dva až pět týdnů po nákaze, takže má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, musí uplynout přibližně tři měsíce od rizikového chování," vyzývá VZP.

Test může zajistit praktický lékař, existuje i možnost anonymního testování. Výsledky bývají do dvou týdnů a ve vybraných případech může testování zaplatit pojišťovna.