Čechům přestává chutnat pivo, spotřeba je nejnižší za 60 let!

Jen 135 litrů na hlavu, tak vypadala loni spotřeba piva v České republice. Přitom ještě v předcházejících letech se českému pivovarnictví dařilo velmi dobře. Rok 2019 byl s produkcí 21,6 miliony hektolitrů rekordní. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnil Český svaz pivovarů a sladoven.

"Jako pivovarníci sledujeme údaje už od roku 1950. Já osobně mám hodně bohaté zkušenosti, ale takovou situaci jsem ještě nezažil. Nepamatuji, že by na tom kdy hospody a restaurace byly tak špatně. Krize se promítá do obchodních ztrát, ale i osudů celé řady lidí, kteří pivovarnickou tradici jako národní poklad střeží,“ říká František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS).

Kvůli vládním nařízením jsou omezené hospody a restaurace, do prodejů se ale také zřejmě promítly zákazy pití alkoholu na veřejnosti, rušení sportovních a kulturních akcí, a také to, že do Česka přijelo výrazně méně turistů. To během loňska zlomilo vaz asi pěti stovkám hospod, které své dveře musely zavřít nadobro. Další je pravděpodobně budou následovat i letos.

Obrovské ztráty pivovarů přitom prodej baleného piva v obchodech nedokáže vykompenzovat. Poměr prodeje piva dodávaného do restaurací a do obchodů za minulý rok činil 26:74. Podle výkonné ředitelky ČSPS Martiny Ferencové by mohlo pomoci co nejrychlejší otevření zahrádek.

"Lidé se potřebují setkávat. Navíc epidemiologická situace se zlepšuje a s příchodem jarního počasí bude sdružování lidí narůstat na intenzitě. Otevření zahrádek za přísných hygienických podmínek je rozhodně s ohledem na zdraví obyvatel lepší, než nekontrolovatelné, živelné shromažďování,“ komentuje Ferencová.

Koronavirus má samozřejmě dopad i na export piva. V loňském roce poprvé po 9 letech jeho zahraniční vývoz poklesl. V loňském roce se do zahraničí vyvezlo 5 milionů hektolitrů piva a to je o 381 tisíc hektolitrů méně než v roce předchozím.