Čechům rostou platy. Firmy kvůli tomu zřejmě odejdou do jiných zemí

Česká republika jako montovna a sklad Evropy. Tak trochu hanlivé označení, které ale přineslo ekonomické zisky, už možná brzy platit nebude.

"Řada velkých zahraničních firem přemýšlí nad tím, jestli odejdou z Česka úplně, nebo alespoň část výroby přesunou jinam," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Investice v české kotlině se jim přestávají vyplácet. Zaměstnanci si prý říkají o moc peněz a levná pracovní síla tak čím dál víc chybí.

"Já jsem třeba teď slyšel o posunu různých investic ze střední Evropy do zemí jako je Rumunsko, Bulharsko a dále," řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Nedostatek pracovních sil přitom trápí řadu odvětví už teď. Asi nejvíce je jím zasaženo stavebnictví. S nedostatkem lidí se potýkají velké i menší firmy. Ty sice nikam do zahraničí nezmizí, ale zato mohou skončit úplně.

Zakázek přitom nemají málo. Jen je často nemá kdo splnit. "Pro podnikatele, pro jejich konkurenceschopnost a třeba i restart ekonomiky je to problém. A veliký," řekl Dlouhý.

Řada podniků by nebyla vůbec schopna fungovat bez cizinců, kteří se často spokojí s penězi, za které by se Čech nezvedl z pohovky. I jim ale rostou životní náklady a logicky proto chtějí vyšší platy.

"Krátkodobě budeme muset přijmout víc zaměstnanců ze zahraničí. Protože Češi už tu práci nechtějí dělat," myslí si Prouza.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale vidí řešení jinde. "Musíme především podpořit firmy, které investují do inovací, do výzkumu. A jsou tím pádem i schopny produkovat solidní mzdy. Protože to je základ zdravé ekonomiky," řekl ministr Karel Havlíček (za ANO).

Podle Dlouhého to ale neřeší problém. "Moderní investice budou přicházet s digitalizací, robotizací, modernizací. A na to musíme mít vzdělané lidi," uvedl.

"Mluvilo o tom několik posledních vlád, ale moc se kolem toho neudělalo. Ale dlouhodobě nám nic jiného nezbývá," řekl Prouza.

Podle odborníků by se v Česku mohlo uplatnit čtvrt milionu cizinců. Jenže okolní ekonomicky silnější státy jim nabízejí lepší podmínky a tak řada z nich směřuje tam.