Čechům se do kamionů vplížili migranti, teď jim chodí obří pokuty!

Českým řidičům kamionů začínají chodit statisícové pokuty za to, že se jim v minulosti vloupali do auta migranti a chtěli se tajně nechat převézt přes hranice. Většina těchto případů se odehrála kolem francouzského města Calais, odkud se uprchlíci snažili do Velké Británie dostat. Pokuty britské úřady po řidičích vymáhají dokonce i v případech, kdy prokázali, že o migrantech v autě vůbec nevěděli.