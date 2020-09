Čechům se v blízkých dnech zdraží benzín, může za to slábnoucí koruna

Za litr Naturalu 95 teď Češi průměrně zaplatí 27,77 korun, nafta pak vyjde na 27,08 korun. Pohonné hmoty jsou nejlevnější od poloviny července, v blízké době se to má ale změnit.

"V příštím týdnu lze v Česku očekávat stagnaci cen pohonných hmot. Stagnace bude výsledkem protichůdného působení efektu klesající dolarové ceny ropy a současně oslabující koruny," říká Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Od konce jarního vrcholu koronavirové krize do srpna se totiž ceny ropy na světových trzích pohybovaly nízko. Během září dokonce klesají, podle Kovandy ale ne tak výrazně, aby se to projevilo v českých cenách benzínu. Koruna navíc oslabuje vůči dolaru.

"Koruna vůči dolaru oslabuje z úrovně vzájemného kursu pod 21,90 na nynější zmíněnou úroveň nad 23 korunami za dolar. Takového znehodnocení koruny nedává při zmíněném zářijovém vývoji cen ropy další prostor ke snížení ceny pohonných hmot v Česku," vysvětluje ekonom.

Během příštího týdne se mají ceny pohonných hmot ještě držet na současných hodnotách, potom ale nelze vyloučit jejich opětovný růst.

Češi se ale nemusejí bát, že by do konce roku za benzín či naftu platili extrémní částky. "Česká koruna bude sice zřejmě ještě několik týdnů pod výprodejním tlakem, ale fundamentálně má na to, aby poté opět zpevnila. Tuzemští řidiči se tedy ve zbytku roku žádného výraznějšího zdražování pohonných hmot obávat nemusejí," uzavřel Kovanda.

Levnější benzín než v Česku je momentálně v Polsku, Slovinsku, Bulharsku nebo Rumunsku. Dražší je tradičně v Německu nebo Itálii, ale také na Slovensku a v Rakousku. Za naftu platí méně opět Poláci, dražší ji mají Němci, Slováci či Rakušané.