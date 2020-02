Čechům zdraží rozvody! Vláda schválila vyšší soudní poplatky

Do budoucna se zdraží řada soudních poplatků, na svém pondělním jednání to schválila vláda. Za žádost o rozvod tak zaplatíme místo dvou tisíc hned čtyři tisíce, některé poplatky ale vzrostly až na deset tisíc.

Návrh zákona, který již v září předložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, při pondělním jednání vláda bez námitek odklepla. Pro občany to bude znamenat pořádný vítr v peněžence, mnohé soudní poplatky se totiž zdvojnásobí. Nový ceník by měl v platnost vstoupit od července, vydržet by mohl několik let. Naposledy se měnil v roce 2011.

Novela se týká vybíraných poplatků například i za rozvod. Za vypořádání společného jmění manželů nově místo 2000 Kč zaplatíte 4000 Kč, vzroste ale i návrh na nařízení předběžného opatření, a to o 500 Kč. Pokud se na soud obracíte ve věcech určení rodičovství, připravte si na poplatek místo stávajících 2000 Kč o tisícovku více.

Pokud se vprůběhu rozvodu dokážete s partnerem dohodnout, můžete ale ušetřit a dostat své peníze zpět. "Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku," stanovuje novela zákona.

Novela dokonce počítala s poplatkem za rozvod až ve výši 7000 Kč. Zjistěte více v následující reportáži:

Hodláte bojovat o své peníze? Také si připlatíte. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, ve kterém jde o méně než 20 000 Kč, nově zaplatíte místo tisícikoruny dvojnásobek. U vyšších částek se k dosavadnímu poplatku ve výši 5 % z částky připočte rovněž dvoutisícový poplatek.

Pokud se na soud obrátíte kvůli finanční náhradě nemajetkové újmy, připravte si na poplatek nově místo dvou tisíc hned čtyři tisíce, pokud jde o spor převyšující částku 400 000 Kč, zaplatíte rovnou jedno procento z požadované částky.

Nový ceník ministerstvo spravedlnosti odůvodňuje také snahou odradit veřejnost od žalob, které mají minimální šanci na úspěch a soudy jen zdržují. Pokud nově podáte žalobu na obnovu řízení, místo pěti tisíc zaplatíte dvojnásobek. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, zaplatíte 3000 Kč, pokud jde o peněžité plnění do 20 000 Kč, v ostatních případech si připravte tisícovek hned šest.

Skokové zvýšení by mělo dle očekávání ministerstva odradit veřejnost od uplatňování bezdůvodných a spekulativních žalob, spíše se ale dotkne obyčejných občanů, kteří nemají se soudní mocí příliš zkušeností a několikatisícové částky je odradí od snahy se soudit a hájit svá práva.

Změna se týká nejen výše soudních poplatků, ale i jejich vymáhání. Na konci roku 2018 evidovaly totiž soudy nezaplacené pohledávky ve výši téměř šesti miliard korun. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby tyto neuhrazené pohledávky nově vymáhaly nejen jednotlivé soudy a exekutoři, ale i celní úřady.

Návrh zákona vláda přijala bez námitek, nyní ještě musí projít Poslaneckou sněmovnou.