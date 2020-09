Čechy na Slovensku čekají karanténní ubytovny. Zoufale proto chtějí testy

Česká republika má v Evropě jeden z nejvyšších denních přírůstků na počet obyvatel. Není proto překvapením, že okolní země vůči Česku přijímají přísná opatření. To platí i pro sousední Slovensko, kde Češi po příjezdu musí buď předložit test, anebo nastoupit do karantény. Pro ty jsou vyhrazené speciální ubytovny. Všichni se proto snaží zajistit test, fronty na odběrových místech jsou ale takřka nekonečné.

Ještě před čtyřmi týdny Česko mělo denně pouze 29 nově nakažených na milion obyvatel. O dva týdny později už jsme byli na 9. místě a během středy jsme se v evropském žebříčku dostali na třetí místo se 156 nemocnými na milion obyvatel.

Když se podíváme do sousedních zemí, rozdíl je opravdu markantní. I když v Německu přibývá přibližně stejný počet nemocných jako u nás, v přepočtu na jeden milion obyvatel jsme výrazně napřed. Řada zemí proto přijala vůči Česku opatření, mezi nimi i Slovensko.

Podívejte se, jaká je epidemiologická situace v Česku a v Evropě:

Od pátečního rána mohou Češi na Slovensko jen s negativním testem na koronavirus, případně pokud nastoupí pětidenní státní karanténu. Na hranicích budou probíhat namátkové kontroly. Mnozí Češi se ale na Slovensko chtějí vydat i přes omezení.

"Mnoho lidí neruší cesty, protože je měli v plánu a snaží se získat testy, které by jim umožnily na Slovensko cestovat. Ale ta situace v testování je prostě tragická s tím, jaké jsou všude fronty," říká mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Na slovenských hranicích čekají řidiče namátkové kontroly. Situaci na místě popsal reportér TV Nova:

Lidé prý dělají všechno pro to, aby nemuseli do státem určených ubytoven do karantény. "Myslím si, že to nikdo nebude akceptovat, protože Slováci tu karanténu dělají ve speciálních karanténích ubytovnách. A to je něco, co bych nikomu nepřál," dodává Papež.

Výjimku mají pendleři, studenti, učitelé, výzkumníci, zdravotníci, zemědělci, sociální pracovníci, pracovníci kritické infrastruktury, profesionální řidiči a někteří sportovci a umělci. Přes Slovensko bude možné bez testu projet do jiné země.

"Nesmí zastavit jinde než na čerpacích stanicích a mají na průjezd slovenskem osm hodin. Tito lidé nemusí mít test, ale musí prokázat, že mají zajištěné nějaké ubytování v zemi, do níž cestují," vysvětluje Papež.

Zatímco před pár dny slovenský premiér Matovič přiznal, že nařízení by se dalo obejít cestou přes Polsko nebo Rakousko, nyní už to slovenská vláda vyloučila. Test na Covid-19 nebo karanténa se bude týkat i těch, kteří v rizikové zemi byli v posledních dvou týdnech. A je jedno, odkud přijedou.