Čechy nebaví pracovat. Hrnou se do předčasných důchodů

Stále více Čechů využívá možnost odchodu do předčasného důchodu. Loni ho pobíralo 643 tisíc obyvatel České republiky, což je téměř 27 % ze všech starobních důchodců. Naopak možnost odloženého důchodu využilo loni jen 0,8 % ze všech nových důchodců.

Z nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že v roce 2019 bylo mezi novými důchodci 29 % předčasných. Jde o poměrně výrazný nárůst, před deseti lety představovaly předčasné důchody pouze 19 % ze všech starobních důchodů.

Češi se odchodem do předčasného důchodů ale obírají o část peněz. "Měsíční výše předčasného starobního důchodu dosahovala v prosinci 2019 v průměru 12 261 korun, tedy o více než dva tisíce korun méně než průměrná výše řádného starobního důchodu," upozorňuje Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje ČSÚ.



Podíl předčasných důchodců se výrazně liší podle krajů. Zatímco Pražané o něj příliš velký zájem nemají (14 %), tak na Vysočině do předčasného důchodů míří každý třetí důchodce (34 %). Velký zájem je také v Pardubickém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji (všude nad 30 %).



Do předčasného důchodu míří častěji muži. "Z mužů pobírajících starobní důchod jich má ten předčasný 29 %, oproti ženám, kterých je mezi starobními důchodkyněmi 25 %," říká Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.



Celkově je ale mezi příjemci předčasných starobních důchodů více žen než mužů, což je dáno obecně vyšším počtem žen v seniorské populaci.



Pro odchod do předčasného důchodu je nutné splnit dobu pojištění. "Žadatel musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let. Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezeny," uvádí na svých webových stránkách Česká správa sociálního zabezpečení.