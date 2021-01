Distribuce vakcín, číslo R, riziková místa! Proč nám tají důležité odpovědi?

Proč v České republice vázne očkování?

Vinu za pomalé očkování svedl premiér Andrej Babiš (ANO) na ředitele očkovacích center. Redakce TN.cz oslovila několik krajů, ty však dodávky vakcín proočkovat stíhají, v některých případech dokonce musí na další dodávku několik dní čekat. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Jak se počítá číslo R?

Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě odmítá sdělit, jak přesně počítá reprodukční číslo R, které označuje rychlost šíření, tedy kolik dalších lidí nakazí jeden infikovaný. Obecně ovšem o výpočtu informovalo.

Kde se lidé nejčastěji nakazí?

Na tuto otázku částečně ministerstvo a ÚZIS odpovědělo, data ale nejsou příliš přesná, protože jich prostě není dostatek.

Odkud nemocnice a odběrová místa berou testy?

Redakce TN.cz se snažila zjistit, kdo je dodavatelem PCR a antigenních testů pro nemocnice a odběrová místa, jak systém funguje a kolik za to stát platí, ministerstvo zdravotnictví ale otázku ignorovalo.

Jak funguje distribuční systém vakcín na vakcinační centra?

Kdo rozhoduje o tom, do kterého očkovacího centra půjde kolik dávek? Kdo poslal 1000 vakcín do Státního zdravotního ústavu, zatímco na očkování čekají tisíce seniorů, zdravotníků a nemocných? Kdo je za to odpovědný? Jak je možné, že za krádež rohlíku během nouzového stavu hrozí lidem roky ve vězení, ale při "úniku" vakcín stačí rezignace ředitele?

Kolik zdravotníků je už naočkovaných?

Kdy skončí očkování zaměstnanců "v první linii"? Kolik procent zdravotníků je už naočkováno?

Proč nebyl start registračního systému lépe připraven?

Operátoři nevěděli o tom, že bude třeba při startu posílat potvrzovací SMS s PINem 1 a PINem 2. Jak je možné, že jim to nikdo neřekl, aby se mohli připravit na zvýšený provoz?

Máte další otázky, na které se vám nedostává odpovědí? Napište nám je:

Vzkazovník Otázky o koronaviru Denisa Vysvětlete rozdíl: půjdu do obchodu pro boty, pokladní za pultem, platím kartou a odcházím. Boty si objednám po internetu, přijede pošťák, předá balík, nechá si podepsat papíry či elektronickou tabulku prstem.

Odpovím si sama: žádný rozdíl!!!! Proč je tedy jedno povoleno a druhé ne? S epidemií toto nemá nic společného....

Kde mají ženy koupit kočárek? Postýlku? Přebalovací pult? Oblečení pro miminko, která má každý měsíc jinou velikost? To není životu potřebné? Neznámy od Klatov Proč ten hajzl nerezignuje, ale dáva lidi úmyslně trestně stíhat za svůj názor proti němu???? Karel Kdy konečně odstoupí lhář č. 1 p. Blatny, lhář č. 2 p. Havlíček a největší lhář p. Babis.

Mladí a zdraví lidé se podle vlády dostanou na řadu za několik měsíců. Podívejte se na reportáž TV Nova: