Čechy zaskočilo ničivé tornádo. ČHMÚ shrnul nejdůležitější poznatky

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v reakci na červnové tornádo zveřejnil souhrn nejčastějších otázek lidí na toto téma. Vyjádřil se nejen k četnosti výskytu větrných vírů u nás, ale prozradil i to, jak se Češi mohou před tornády chránit.

Výskyt tornád v Česku je velmi ojedinělý. Přesto ve čtvrtek 24. června byla jedna z bouří na jihu Moravy provázena tornádem síly F4. A tornádo takové intenzity je ve střední Evropě velkou raritou.

Meteorologové z ČHMÚ se rozhodli s odstupem času odpovědět na nejčastější otázky, kterými je lidé zahrnovali. Jedna z nich se týká i četnosti výskytu tornád v České republice. "Některý rok není žádné, jindy pět až sedm. Tornádo takové intenzity jako 24. června by bylo mimořádnou událostí kdekoliv v Evropě a šance na jeho výskyt v Česku je extrémně nízká,“ objasnil ČHMÚ.

Výskyt takhle silného tornáda podle meteorologů ještě nutně neznamená, že bychom podobných větrných vírů měli nyní očekávat více. "Ani supercely, bouře s výraznou rotací, nemusejí být provázeny extrémními jevy, tedy ani tornády,“ upozornil ČHMÚ. Jeho zástupkyně nicméně upozornila, že statisticky nelze další výskyt vyloučit ani letos. Tornáda není možné předvídat.

Meterologové v Česku dokážou předpovědět pouze průběh bouřky jako takové, tedy jak silný bude přívalový déšť nebo velké kroupy. Na výstrahy před tornády ale nemají žádné systémy ani vybavení.

Na meteorologickém radaru v Evropě navíc většinou nelze rozpoznat tornádo, ani když už řádí. "Zpozorujeme ho, až když se tromba začne spouštět ze základny bouře k zemi nebo se cirkulace tornáda zviditelní zvedaným prachem nebo většími předměty unášenými tornádem,“ objasnila meteoroložka.

Ta zároveň vysvětlila, že i když zpozorujete trombu, šance, že se dotkne země a zformuje tornádo, je velmi nízká.

Kdybyste se ale náhodou dostali do blízkosti ničivého víru, v domech se držte v přízemí nebo ve sklepech. Vyhněte se místnostem s okny. V úkrytu si chraňte hlavu polštářem nebo matrací. Podle ČHMÚ myslete na to, že ani v autech není bezpečno. Když už ve vozidle budete, ujíždějte co nejdál. Vyhněte se také mostům, pod nimi vítr ještě zesílí. Ve volné přírodě vyhledejte prohlubeň a chraňte si hlavu.

