Čechy zastavují betonem, Maďary jen štěrkem. Slovensko terčem kritiky

Na česko-slovenských hranicích se během úterý strhly téměř nepokoje. Rozhodnutí Bratislavy uzavřít většinu přechodů rozčílilo jak Čechy, tak naše východní sousedy. Slovenský poslanec Peter Krupa dokonce napadl hlídkujícího policistu a skončil v želízkách.

Na Slovensko se valí vlna kritiky. Zátarasy na hranicích totiž způsobují problémy nejenom individuální, ale také hromadné dopravě. Řada linkových autobusů si musí výrazně prodloužit cestu, aby se na Slovensko nebo zpátky vůbec dostala. "Připomíná mi to vtip z časů Československé socialistické republiky, kdy kráčí vnouček s dědečkem podél železné opony. Dědo, kdo je tam uvězněný za těmi dráty, ptá se chlapec. A dědeček odpoví: My, Pepíčku, my," posteskl si Aleš na facebooku.

Lidé si všímají také toho, že Slovensko nesjednotilo způsob zablokování průjezdu přes zavřené přechody. Zatímco na Čechy vytáhli betonové zátarasy, Maďaři mají na přechodu Buzica – Szemere pouze štěrk. Ten auta okamžitě rozjezdila a cesta je tak volná.

Pořádné zátarasy Slovákům chyběly i na hraničním přechodu Radoszyce – Palota s Polskem. Cestu tam tak zablokovali betonovými skružemi i odpadkovými koši.

Když v úterý odešli policisté a vojáci na oběd, naštvaní řidiči a cestující vzali na přechodu mezi obcemi Moravské Lieskové a Strání zákaz doslova do svých rukou a betonové zátarasy odsunuli. Auta tak mohla několik desítek minut bez omezení projíždět.

Ve středu kvůli složité situaci na hranicích jednali ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) se slovenskou vládou. Výsledkem je, že se mají v noci z pátka na sobotu všechny hraniční přechody opět otevřít a kontroly už budou pouze namátkové (podrobnosti zde).

Situace na česko-slovenských hranicích byla v úterý napjatá: