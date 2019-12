Čeho se Češi nejvíc bojí? Vede nechráněný sex a daňové přiznání

"Rodina a přátelé, zdraví a domov. To jsou pro Čechy nejdůležitější pilíře spokojeného života podle toho, co nám o sobě sami v posledních letech řekli v průzkumech. Letos jsme se rozhodli podívat na to, co naopak vnímají jako riziko či ohrožení, a to v různých oblastech života," vysvětluje hlavní myšlenku výzkumu Maurick Schellekens, generální ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti. „Naším cílem bylo zjistit, jak lidé k riziku přistupují a kdy se naopak cítí bezpečně,“ dodává.

Dobré jméno ctíme

Češi se podle průzkumu NN jasně nejvíce obávají v situacích, které mohou vypovídat o jejich charakteru a stát je pověstné dobré jméno. Zajímavé přitom je, že Čechům přijde riskantnější upravit si daňové přiznání, než mít pletky se zadaným partnerem. Čtvrtina lidí by také nebrala jako risk nevrátit peněženku plnou peněz a osm procent lidí by nemělo problém chlubit se dobře vykonanou prací, i když ji odvedl někdo jiný. Opít se na večírku a riskovat následný trapas riskne polovina dotázaných.

Jde nám o zdraví

Veskrze zodpovědní jsme také v oblasti zdraví a bezpečnosti. Rizika, která mohou přímo ohrozit život a zdraví, si uvědomuje většina lidí a staví se k nim zodpovědně. Kuriozitou ovšem je, že Češi vnímají například nechráněný sex s neznámým jako nebezpečnější činnost, než jízdu v autě bez pásu. "Šance na to, že řidič přežije autonehodu, je přitom podle odborných odhadů vyšší asi o čtyřicet procent v případě, že je řidič připoutaný," doplňuje generální ředitel NN pojišťovny.

Jako rizikový uvedlo právě nechráněný sex s někým neznámým hned 78 % dotázaných, jen tři pětiny dotázaných ale stejný risk vnímají při jízdě autem bez pásu. Zodpovědnější jsou motorkáři, čtyři pětiny dotázaných by se bály vyrazit na motorce bez helmy.

Respekt máme i z chození v noci sami venku, to vyvolává obavy v 56 % dotázaných. Ani za denního světla však není bezpečnost zaručena, třetina dotázaných Čechů se například bojí opalovat se bez ochranného opalovacího krému.

S penězi si nezahráváme

Třetí nejrizikovější oblastí života jsou pro Čechy peníze. Zde průzkum ukázal zajímavou spojitost mezi vnímáním rizika u investic a hazardu. Investovat desetinu ročního příjmu do konzervativního fondu je pro Čechy skoro stejně rizikové jako vsadit ve sportce denní výdělek, který je podle průměrné mzdy asi 1500 Kč. A podobná je i představa lidí o rizikovosti investic do akcií a sázení v kartách.

"Češi se bojí investic. Jakýkoli výkyv hodnoty vnímají jako riziko, a to dokonce na stejné úrovni jako hazard. Není se úplně čemu divit. Porevoluční český finanční trh je stále celkem mladý, a i přes relativní finanční zodpovědnost, která Čechy charakterizuje, mnoho lidí stále ještě finančním nástrojům nedůvěřuje," říká Maurick Schellekens.

Vztahy a práce

Na konci seznamu pak skončily naše mezilidské vztahy, ať už osobní nebo pracovní. Ve společnosti přátel se totiž cítíme dobře a bezpečně. O důležitosti vztahů v životě svědčí například velká neochota dotázaných stěhovat se někam daleko – to v dotazníku zmínilo nejvíce respondentů. I když o přátele nechceme přijít, tři čtvrtiny dotázaných nemají žádný problém svým kamarádům oponovat. V práci už je to ale jiné. Vyjádřit nesouhlas se šéfem nebo říct nepopulární názor před kolegy se bojí třetina Čechů.