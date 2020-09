Dočkáme se Vojtěchova koncertu? Exministr souhlasil s nabídkou

Po představení v soutěži, na ministerstvu financí i zdravotnictví má teď přijít pěvecká show. Na internetu se o tom mluví dokonce jako o senzaci na hudební scéně. Aniž by o tom Adam Vojtěch věděl, šéf české ticketingové společnosti mu naplánoval koncert.



Exministrův pěvecký um ale za nápadem nebyl. Šéfa společnosti vyprovokovalo neustále se měnící omezení a pokles tržeb. Turné Adama Vojtěcha je tak celé jedna velká nadsázka a recese.



Jeden lístek se prodával za deset korun. V nabídce byly ale také VIP vstupenky za 11 korun. V takovém případě si s sebou lidé mohou vzít i židli na sezení.



Prvně si organizátoři mysleli, že Vojtěch na koncert nepřistoupí a získané peníze použijí na jiné účely. Bývalý ministr se ale nápadu chytil! Zejména když viděl, že se během jediného večera prodalo přes 700 lístků.



"Bavil jsem se i s klukama z kapely, jestli by do toho šli se mnou a říkali, že určitě,“ potvrdil Vojtěch. O podobě koncertu má dokonce i jasné představy. "Asi by to musela být akce na sezení, nikoliv na stání,“ sní Vojtěch.



Podle politologů by v budoucnu takové pěvecké vystoupení mohlo být pro Vojtěcha velmi dobrým marketingovým tahem. "Pokud chce pokračovat ve veřejném angažmá, nesmí sejít z mysli voličovy,“ tvrdí politolog Jan Kubáček.