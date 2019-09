Silnice smrti u Špindlu. Odborníci řekli, proč vjel mustang do protisměru

Při sobotní čelní srážce dvou vozů na silnici na silnici 295 mezi Vrchlabím a Špindlerovým mlýnem zemřel člověk poté, co jeden z vozů vjel do protisměru. Co vedlo k faktu, že se jedno z vozidel ocitlo v protisměru, musí prošetřit policie. Podívejte se však na video, kde se k situaci vyjadřují odborníci.

Podle koordinátorky BESIPU pro Královehradecký kraj Lady Kociánové může být příčin, proč auto vjede do protisměru několik. "Může to být nepřiměřená rychlost a nezvládnutí automobilu, nevěnování se řízení, technický stav auta nebo vozovky či zdravotní indispozice řidiče."





"Jedna z chyb, která může nastat z pohledu řidiče je, že to vozidlo je v zatáčce dlouhé. To znamená, že řidič dosatečně nepřibrzí vozidlo a tím, že do zatáčky najede rychleji, tak se dostává směrem ke středové čáře nebo končí v protisměru" uvádí Vít Jedlička, školitel řidičů.





Dále popisuje situaci, kdy pneumatiky ztratatí přilnavost. "Pokud to vozidlo dostane smyk na přední kola, tak letí čelně do protisměru. Bohužel odstředivá síla s rychlostí roste a hranice smyku je strašně tenoučká."Redaktor TN.cz se vydal na místo nehody a vyzkoušel zatáčku projet povolenou rychlostí devadesát kilometrů v hodině. Na mokré silnici a s běžným vozem typu Škoda Fabia neměl s projetím úseku žádný problém. Zatáčka ke všemu není ani výrazně prudká, jak se může z videa zdát. Podle svědků nehody měl jet oranžový mustang rychlostí 150 km/h."Ford Mustang přijížděl od Vrchlabí, pravděpodobně přejel do protisměru a střetl se se Škodou Rapid. 49letý řidič Rapidu nehodu nepřežil, jeho 47letá spolujezdkyně skončila v nemocnici. Ve Fordu Mustang jel 30letý muž a 12leté dítě, ti mají lehčí zranění," řekla policejní mluvčí Ivana Ježková.I přes názory odborníků musí příčinu nehody vyšetřit policie a takové vyšetřování může trvat měsíce. Řidiče mustangu policie vyslechla teprve včera