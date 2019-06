Připravte si ty nejlepší langoše! Recept poradil kuchař z Bulharska

Přišla sezóna festivalů a koupališť a k ní jednoznačně patří také langoše. Oblíbenou pochoutku ze stánků s rychlým občerstvením si ale můžete s přehledem připravit i doma. Jak na ty nejlepší? To prozradil profesionální kuchař až z Bulharska!

Připravit langoš zvládne opravdu každý, stačí k tomu navíc jen pár základních surovin. Potřebovat budete hladkou mouku, vlažné mléko, droždí, olej, cukr a sůl.

"Droždí je lepší to čerstvé než v prášku," radí kuchař Stefan Stefanov z Bulharska, kde langoše připravují třeba i nasladko ke snídani. "V Bulharsku se dělají úplně stejně jako tady v Česku, jen se jinak jmenují a jíme je i normálně, ne jen na festivalech. Každá rodina si je ale trochu upravuje," dodává.



Jak na to?



Z droždí, cukru, mléka a lžíce mouky si zadělejte kvásek a nechte ho takzvaně "vyjet". Po vykynutí ho vylijte do kila hladké mouky, přidejte1-2 lžíce soli, malou misku oleje a postupně do těsta přilévejte vlažné mléko. "Nejlepší je to rukama," radí kuchař způsob, jakým těsto míchat.

Protože vznikne spíš lepivá hmota, přidávejte do směsi postupně další mouku. Množství záleží na mnoha faktorech - kvalitě kvásku nebo množství tekutiny v těstě. Musí vzniknout pevná, zato ale pružná hmota. Tu nechte v zakryté míse alespoň půl hodiny kynout. Podle Stefana Stefanova je prý nejlepší mísu přikrýt mokrou utěrkou nebo potravinářskou fólií.



A poté už stačí jen tvarovat langoše a smažit. Nejprve v hlubší pánvi rozpalte dostatek oleje, nebojte se použít klidně dva litry. Z jednoho těsta se stejným poměrem ingrediencí vytvoříte zhruba 10-12 kousků langošů. Odtrhněte z něj kus, utvořte kuličku a z ní poté tvarujte malé placky. Velikost záleží na vás, placičky ale nedělejte příliš tlusté.



Až se vám olej dostatečně rozpálí, pomalu do něj vkládejte budoucí langoše. Rozhodně nikam neodcházejte, smažení totiž zabere jen okamžik. Langoš neustále otáčejte, aby se nespálil, a smažte dozlatova. Poté ho vyjměte z oleje a položte na ubrousek, který z něj vysaje přebytečný tuk.



A je hotovo! Teď už stačí si langoše dochutit. Tradiční česká klasika, tedy česnek, kečup a sýr, je sázka na jistotu. "Já je mám ale nejraději s medem, manželka si tam dává ještě balkánský sýr," navrhuje kuchař. "U nás v Bulharsku se totiž podávají hlavně k snídani. Proto jsou skvělé i nasladko - třeba s borůvkovým nebo meruňkovým džemem," dodává s tím, že k džemu je možné přidat třeba zakysanou smetanu nebo jogurt. Tato kombinace pak trochu připomíná klasické české vdolky. Tak dobrou chuť!