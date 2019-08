Odříznutá část Prahy! Uzavřeli nájezdy na hlavní tah, místní zuří!

Zcela uzavřen je podjezd v ulici Průběžná, kde probíhá rekonstrukce železničního mostu. Řidiči proto volí objízdnou trasu ulicí V Korytech. Ta je ale v dopravních špičkách uzavřena ve směru od městského okruhu, což působí komplikace i řidičům jedoucím v protisměru. Toto omezení souvisí s uzavírkou ulice Průběžná.





Aby nedocházelo ke spožděním městské hromadné dopravy, je uzavřen podjezd v ulici V Korytech v časech 7:00 - 9:00 a 16:00 -18:00. Poslední variantou je tedy nájezd v ulici Chodovská. Na této ulici ale probíhají práce na inženýrských sítích a jeden jízdní pruh je zde uzavřen.





"Došlo k časovému posunu rekonstrukce železničního mostu kvůli přeložce plynovodu. Se všemi investory se snažíme co nejvíce stavby koordinovat, ale v některých případech, kdy dochází k takovým posunům je to obtížné. V rámci plynulosti dopravy jsme pak v ulici Chodovská nepovolili svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu i v druhém jízdním směru" uvedl tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Víta Hofamna."Rekonstrukce nejsou projekty naší městské části. Nad rámec našich kompetencí jsme několikrát jednali jak se zástupci hlavního města, tak i s policií. Jen díky našemu tlaku došlo k tomu, že podjezd v ulici V Korytech je alespoň částečně otevřen i pro osobní automobily, nejen pro MHD" uvedl tiskový mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník.Rekonstrukce železničního mostu v ulici Průběžná potrvá do konce srpna. Do té doby řidičům pravděpodobně nezbývá nic jiného než se s kolonami smířit.