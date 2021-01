Letošní únor je unikátní, stejný byl za 21. století jen jednou

Letos vyšel úplně perfektní únor. Jak to? Začíná totiž přesně v pondělí 1. a končí v neděli 28. Žádný den z měsíce tak nevybočuje z řady. Poslední takový únor byl před 11 lety v roce 2010! Jaký únor nás tedy čeká?

Žádný z měsíců nikdy nemůže vyjít tak, jako únor. Tedy, aby všechny týdny byly ucelené a žádný den nepřesahoval do týdne, ve kterém už začíná následující měsíc nebo končí předchozí. Únor je totiž jediný, který má počet dnů dělitelných sedmi, tedy pokud zrovna není přestupný rok.

Ve 20. století těchto zvláštních únorů bylo celkem jedenáct. První z nich byl v roce 1909 a poslední 1999. V tomto století jsme takový únor zažili zatím jen jednou, a to před jedenácti lety v roce 2010. Další takový nás čeká až v roce 2027. Bývá totiž vždy po 11 letech, pak opět po 11 a pak po šesti. Co nám výjimečný měsíc letos přinese?

Podle numeroložky Lenky Lippertové Suchardové tento únor bude mít dvě tváře. "Ta jedna se utápí v beznaději a druhá přijme aktuální situaci a vždy se snaží nalézt východisko," říká numeroložka. Měsíc to bude hodně náročný, únavný a chvílemi i úmorný, ale nakonec díky trpělivosti je možné dosáhnout toho, co chceme.

Tento únor by mohl mít přívlastek - stagnační. "Životní rytmus zpomalí, někdy úplně zastaví a jindy s námi nepříjemně škubne. Věci nebudou postupovat tak hladce, jak byste si představovali," upozorňuje Lippertová Suchardová. Měsíc únor nás podle ní postaví na křižovatku, kde se budeme muset rozhodnout, jakým směrem se dát.

Starejte se především o svou psychiku a dělejte si radost ale ve druhé polovině měsíce buďte opatrní. "Dávejte na sebe pozor ať už při sportu, obyčejné chůzi, anebo při vykonávání domácích a kutilských prací. Nespěchejte a nepřeceňujte své síly," doporučuje numeroložka.

Ale stejně jako dny tohoto měsíce neutečou do začátku března, tak i vše negativní by mělo zůstat v tomto měsíci. Proto by lidé podle numeroložky měli s pokorou přijímat zpomalení, které nám únor přinese, aby se pak mohlo vše postupně v březnu zrychlovat.