Čeká nás tvrdý lockdown? Tohle jsou scénáře, co se bude dít dál

V sobotu končí nouzový stav a Česko netrpělivě očekává, co bude dál. Ve hře je prodloužení či vyhlášení nového nouzového stavu, variantou je ale také jeho skončení a vyhlášení opatření na základě pandemického zákona. Jak by mohla v takových případech vypadat opatření? Podívejte se na scénáře možného vývoje.

Vláda nouzový stav potřebuje, aby mohla na příští tři týdny vyhlásit tvrdý lockdown. Proto žádá Sněmovnu o jeho prodloužení do konce března, podle původního plánu by měl skončit 27. února.

Pokud bude nouzový stav platit i v březnu, čekají nás krušné dny. Vláda již několikrát v předchozích dnech oznámila záměr zpřísnit opatření. Na rozvolňování můžeme jednoznačně zapomenout, stávající opatření budou platit dál, ba dokonce se některá z nich rozšíří a přidají se k nim další.

Očekávat tak můžeme:

- uzavření všech obchodů (s výjimkou těch nezbytně nutných, např. potraviny či lékárny)

- uzavření všech škol, včetně mateřských

- omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi (zákaz nočního vycházení, pohyb přes den jen z nezbytných důvodů)

- omezení cestování mezi okresy (s výjimkami)

- zákaz pohybu mimo katastr obce (s výjimkami)

- plošné testování ve firmách

K tomu všemu se navíc prodlouží karanténa opět na 14 dní a od pondělí už nebude možné nosit na frekventovaných místech zdravotnické roušky, povolené budou jen respirátory a nanoroušky.

Obzvlášť kontroverzní je návrh omezení pohybu jen po katastru obce, který oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Takže pokud lidé budou chtít vyrazit na výlet nebo se jen tak projít do přírody, muselo by to být v rámci obce. "Rovnou předesílám, že v Praze bude nejjednodušší vzít Prahu jako jednu obec a nedělit ji na katastrální území," prohlásl Hamáček.

Co když poslanci prodloužení nouzového stavu neschválí?

Opozice dala v pátek premiérovi jasně najevo, že bude lepší, když vyhlásí zcela nový nouzový stav vzhledem k okolnostem, za jakých byl vyhlášen ten stávající. Ať už dojde k prodloužení, či vyhlášení nového, výsledkem bude i nadále trvající nouzový stav. Rozvolňování opatření by tím pádem nenastalo.

Podle zástupců opozice má tentokrát vláda na vyhlášení nového nouzového stavu právo. Situace je jiná než před dvěma týdny, a to především kvůli šíření britské varianty viru, což jsou podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše objektivně nové okolnosti. Nedá se tak očekávat, že kdyby nouzový stav nebyl prodloužen a vláda by vyhlásila nový, poslanci by jej zrušili.

Co když přesto nouzový stav skončí?

Kromě nouzového stavu byl na pořadu páteční schůze Poslanecké sněmovny i pandemický zákon. Ten původně poslanci schválili v podobě, která by umožnila pokračování stávajících opatření ministerstva zdravotnictví i po skončení pandemické pohotovosti. Senát ho ale do dolní komory vrátil s požadavkem, aby protiepidemická opatření byla navázána na stav pandemické pohotovosti. O té rozhoduje Poslanecká sněmovna, může ji vyhlásit i zrušit.

Vzhledem k současné epidemické situaci se nedá očekávat, že by poslanci rozhodli o zrušení pandemické pohotovosti. Znamená to, že i kdyby skončil nouzový stav, budou opatření nastavená podle pandemického zákona.

Za takových okolností vláda může:

- celostátně nebo regionálně omezit veřejnou dopravu

- omezit provoz služeb (kadeřnictví, pedikúra, atd.), bazénů a sportovišť, obchodů a obchodních center a dalších

- nařídit používání ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, dezinfekcí aj.)

- omezit provoz škol (nad rámec zákona o veřejném zdraví)

- zakázat pořádání akcí (sportovní, kulturních a dalších)

- přikázat testování zaměstnanců a jiných pracovníků

- ukládat za porušení zákona pokuty

Problémem ale je, že ne všechno je možné vyhlásit bez nouzového stavu. To se týká omezení pohybu a shromažďování. Zakázat noční vycházení nebo vstup cizinců na území České republiky by tak už vláda nemohla. Nemohla by ani nařídit pracovní povinnost, která se týká zejména studentů zdravotnických oborů.

To, že by poslanci zrušili pandemickou pohotovost v době, kdy Česko čelí kritické epidemické situaci, pravděpodobné není. Kdyby se to přesto stalo, vláda by měla stále k dispozici zákon o veřejném zdraví, který umožňuje velkou část stávajících opatření. Otázka, co by zůstalo zavřené a co by se otevřelo, se řešila už před dvěma týdny. Dočíst se o ni můžete například ve článku ZDE.

Nutnost zpřísnit opatření a prodloužit nouzový stav premiér ohlásil ve středu. Tím se podle něj odvrátí katastrofa: