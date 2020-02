Čeká nás výrazné ochlazení, na horách by měl připadnout čerstvý sníh

Po velmi teplém víkendu se podle meteorologů musíme připravit na ochlazení, teploty by během týdne přes den neměly překračovat 10 °C, v noci pak bude mrznout. Kvůli ochlazení by mohlo i ve středních polohách sněžit.

Přes naše území bude postupovat zvlněná studená fronta, která ukončí příliv velmi teplého vzduchu, díky kterému bylo v noci na pondělí místy přes 10 °C. V následujících dnech nás podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) čeká citelné ochlazení.

V pondělí by mělo být ještě kolem 11 až 15 °C, na horách pak bude kolem 8 °C, na severu a severovýchodě dokonce jen 5 °C. Přes den by mělo být převážně oblačno a zataženo, místy se může objevovat déšť. Večer bude postupně pršet na celém našem území.

Už v úterý se výrazně ochladí, přes den by mělo být jen kolem 4 až 8 °C. Zejména na horách by se měly vyskytovat přeháňky, které budou v polohách nad 600 metrů sněhové.

Ve středu by se na většině našeho území měly objevovat přeháňky, které budou v polohách nad 600 metrů sněhové. Na horách by měly být srážky četnější. Teploty přes den vystoupají k 3 až 7 °C.

Ve čtvrtek by se podle ČHMÚ měly přeháňky objevovat jen ojediněle, sněžit by mělo už v polohách nad 500 metrů. Přes den by se měly teploty opět držet kolem 3 až 7 °C.

Pátek bude převážně deštivý, v polohách nad 500 metrů pak bude podle ČHMÚ sněžit. Teploty v noci klesnou ke 2 až -2 °C, přes den pak bude kolem 3 až 7 °C.

O víkendu nás pak opět čeká oteplení, do pondělí by měly denní teploty vystoupat k 6 až 11 °C, na většině území by se měly objevovat srážky.