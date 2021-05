Čeká občanky další změna? Podle Pirátů jsou diskriminační! ANKETA

Občanské průkazy s čipy a otisky prstů by lidé mohli dostávat ještě letos. Mohly by z nich zmizet některé údaje. Například to, zda jste muž nebo žena. Alespoň s tím počítá návrh Pirátů, podle kterých uvedení pohlaví v občanském průkazu může některé lidi diskriminovat. Jejich snaha ale budí mezi mnohými poslanci vášně. Novelou zákona se budou zabývat na středečním jednání.

Místo fotografie pouze čip, který obsahuje nejen vaši podobiznu, ale i otisky prstů. Tak by nově mohly vypadat občanské průkazy. Zmizet by z nich mohly i některé údaje - například titul, rodné číslo nebo rodinný stav. Podle Pirátů by tam ale nemělo být uvedeno ani pohlaví, protože někteří se tím mohou cítit diskriminovaní.

"Jedná se o lidi, kteří to nechtějí uvádět, může se jednat o lidi, kteří jsou v tranzici, ten proces je náročný, trvá několik let. Ve spoustě států EU to není, nejviditelnějším případem je Německo a svět se kvůli tomu nezhroutil," upozornil poslanec Ondřej Profant (Piráti).

Část poslanců k tomu ale nemá daleko. "SPD bude hájit normální svět a v normálním světě, když se někdo narodí, tak má buď pindíka, nebo pipinku," prohlásil šéf SPD Tomio Okamura.

"Já to pokládám za naprostou hloupost, je to prostě nějaké nabíhání progresivistické vlně ze Západu, pro mě jsou pohlaví dvě, mužské a ženské - žádných 63 pohlaví neznám," přidal se poslanec za ODS Marek Benda.

"Rádoby moderní názory, které se týkají promile osob. Tak se ptám, kde to skončí. Protože například i rodné číslo je koncipováno tak, že podle něho poznáte, jestli se jedná o muže nebo o ženu. Tak bych se rád kolegů Pirátů zeptal, jestli do budoucna budou chtít změnit i koncept rodného čísla," kritizoval návrh poslanec za ANO Patrik Nacher.

Silnější bezpečnostní prvky jsou součástí unijních protiteroristických opatření. Na změny se tak už chystá i státní tiskárna cenin, protože Češi by se novými občanskými průkazy mohli prokazovat už letos. Novelou zákona o občanských průkazech se poslanci ve druhém čtení budou zabývat na středečním jednání Sněmovny.