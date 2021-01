Stojíte o dávky na děti? Spočítejte si, kolik letos dostanete. KALKULAČKY

Se začátkem nového roku se často mění výše některých příspěvků, které poskytuje stát. Nárok na podporu mají také rodiče malých dětí. Ti však mnohdy neví, zda ji mohou pobírat a jak je to s čerpáním. Redakce TN.cz proto přináší pravidla spolu s kalkulačkami, díky kterým si můžete spočítat, kolik peněz v roce 2021 dostanete.

Zorientovat se v příspěvcích, které lze čerpat od státu, je mnohdy velice obtížné. Podporu mohou pobírat také rodiče, například mateřskou, otcovskou nebo rodičovský příspěvek. Je však důležité vědět, kdo má na dávku vlastně nárok.



Mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění a slouží jako náhrada mzdy během mateřské dovolené. Jedná se tedy o finanční příspěvek, který maminkám vyplácí stát.



Podmínkou, abyste mohli nárok uplatnit, je placení nemocenského pojištění. Za zaměstnance jej odvádí zaměstnavatel ze sociálního pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok pouze v případě, že si nemocenské pojištění platí dobrovolně samy.



Je však důležité vědět, že nemocenské pojištění se musí odvádět minimálně 270 dní ve dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou. Na tu se nastupuje zpravidla šest až osm týdnů před očekávaným termínem porodu.



Dávka se vyplácí po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte, u vícerčat se pobírá 37 týdnů. Kolik bude činit výše mateřské, záleží na předchozích výdělcích. U živnostníků se to odvíjí od výše nemocenského pojištění, které si platí.



Kalkulačka pro výpočet mateřské u zaměstnanců:

Kalkulačka pro výpočet mateřské u OSVČ:





Otcovská

Kromě mateřské stát vyplácí také otcovskou. Termín si volí každý otec sám, musí to však být do šesti týdnů ode dne narození miminka. Otcovskou poporodní péči lze čerpat maximálně sedm dní. "Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, jehož cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci nebo mateřství ztratí krátkodobý výdělek,“ uvádí na webu Česká práva sociálního zabezpečení.



Také u této podpory je podmínkou si platit nemocenské pojištění. Rovněž v tomto případě za zaměstnance jej platí zaměstnavatel, živnostníci si ho musí zaplatit sami. Aby OSVČ měla nárok, musí si nemocenskou platit minimálně tři měsíce před porodem.



Je také nutné, aby byl otec dítěte zapsán v jeho rodném listu. Rodiče však nemusí být sezdáni. "Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž nebo žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo sedm let věku,“ doplňuje ČSSZ.



Spočítejte si výši otcovské:

