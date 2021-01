Restauratéři se bouří! Z podniků si dělají petiční místa s občerstvením

Bar nebo petiční místo, kde se můžete občerstvit? Policie nemá kontroly dodržování vládních opatření vůbec snadné. "Našim zákazníkům by mělo hrozit maximálně to, že je policie vyzve ke ztotožnění,“ tvrdí provozovatel baru Ladislav Výda.



Scénka z Mladé Boleslavi je jen jedna z mnoha. "Když dlouho stojíte a říkáte paragrafy, tak oni se omluví, že musí jít. A nechají otevřeno,“ doplnil majitel restaurace Jakub Olbert.



K iniciativě "Chcípl PES“ se do soboty připojilo na 1 200 podniků. Drtivá většina z nich otevřeno buď má, nebo se na to v nejbližší době chystá. "Lidem opravdu dochází finanční prostředky a zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Takže se to hrne,“ míní Jiří Janeček z iniciativy "Chcípl PES".



Nahrává jim to, že avizované drakonické pokuty až tři miliony korun pro podniky nikdo neukládá. I když po tom zákonodárci volali. "Senát jim to hodil zpátky. Dokud poslanci nezmění zákon, tak se nic nestane,“ poznamenal Olbert.



"Nemůžeme postihnout přímo provozovny, což jsou právnické osoby, ale hlavně osoby fyzické,“ uzavřel mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.



A tam je pokuta maximálně 20 tisíc. Rebelující hospodští ale riskují jinou věc. Nemuseli by dosáhnout na peníze z kompenzačních programů. A to ani za dny, kdy měli ještě poslušně zavřeno.



Nespokojení restauratéři už několikrát demonstrovali. Příští sobotu se chystají masově otevřít podniky.