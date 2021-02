Nepřijdete o práci? Těmto podnikům může hrozit povinné uzavření

Ve snaze zabránit šíření koronaviru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a jeho kolegové chtějí, aby se uzavřela některá odvětví průmyslu. Kterých firem a podniků by se to přesně týkalo, však zatím není úplné jasné. Redakce TN.cz se proto zeptala odborníků. Řada lidí totiž může v případě zavření skončit doma.

Přírůstky nakažených v České republice jsou každý den ohromné. Vláda proto přistoupila ke zpřísnění některých opatření v zemi. Přehled naleznete v tomto článku. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by se měly zavřít některé podniky, aby se zabránilo šíření viru a omezily se tak kontakty.



"Předsednictvo ČSSD pověřilo ministry za ČSSD, aby na vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu, a to nejméně na dobu zavedení povinného testování zaměstnanců s plnou kompenzací výdělků i nákladů," navrhuje ministr vnitra.

Podle odborníků by se tak mohly uzavřít všechny podniky, které by neohrozily chod státu, s výjimkou kritické infrastruktury. "Je potřeba zachovat pouze to nejnutnější. Tím jsou například elektrárny, které zajišťují přísun energií. Musíme mít také, co jíst. Jsou totiž provozy, kde by se špatně obnovovala výroba,“ má jasno předseda České lékařské komory Milan Kubek.

"Myslím, že hlavní kritérium bude to, jak jsou dané podniky nutné pro plynulý chod státu a jeho základních pilířů. Určitě se nemohou zavřít například firmy, které zajišťují elektřinu, rozvoz vody a dalších služeb, které jsou nutné nejen pro ekonomiku, ale také pro společnost,“ přidává se ekonom Štěpán Křeček.

Ostatní podniky by se tak mohly zavřít. Zřejmě by tak nemuselo záležet na počtu zaměstnanců v dané firmě. "Malých a středních podniků, které zaměstnávají do 250 lidí, jež v Česku 99,8 %. Tvoří tak v zemi drtivou většinu. Takže podle počtu zaměstnanců to nepůjde,“ popsal mluvčí Hospodářské komory České republiky Miroslav Diro.



Také odbory volají po uzavření fabrik, a to především v době před Velikonocemi. "Nejen čtyři dny přerušené práce, ale klidně celý týden pomohou omezit šíření nemoci, odlehčit nemocnicím a přerušit komunitní šíření viru,“ nechal se slyšet předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Zároveň nastínil, jak by ono uzavření průmyslu mohlo tedy vypadat. "Návrh je takový, abychom přešli na nějakou dohodnutou dobu do režimu svátku. V tyto dny jede plně kritická infrastruktura a všechny nepřetržité provozy, ale jsou omezeny další subjekty, které nejsou v tomto režimu,“ přiblížil Středula.



S uzavřením podniků souhlasí také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). "Než začne povinné testování ve firmách, měli bychom omezit i průmysl. Jsme v kritické situaci, na jipkách dochází lůžka i personál. Ve vládě je nás už šest s tímto názorem," napsala Maláčová na svůj twitter už v pátek.

Podle Maláčové by se uzavření nemělo dotknout kritické infrastruktury. "Pracujeme na tom. Důležité je říci, že nemůžeme mít poloviční uzávěru. Musíme to udělat pořádně. Uzavření by se však nemělo týkat například potravin, výroby léků, vodovodů a dalších nezbytných oblastí, které jsou důležité,“ uzavřela ministryně.

Česko od pondělí spustí plošené testování ve firmách. Více se dozvíte v následující reportáži: