Tragédie na Vysočině! Ošetřovatele na farmě udupal býk, muž zemřel

Neštěstí se stalo před osmou hodinou ráno. "Ošetřovatel, kterého býk rozdupal, měl velmi závažná zranění horní poloviny těla, bohužel se ho nepodařilo zachránit,“ řekl TN.cz mluvčí záchranářů Petr Janáček.



Proč zvíře zaútočilo, však není jasné. Událost se stala na farmě KLAS Jaroměřice, spol. s. r. o. Vedení se k případu odmítlo blíže vyjádřit. "Stalo se to u nás. Jediné, co k tomu můžu říci, je, že je to obrovská ztráta jak po stránce lidské, tak pracovní. Byl to dobrý člověk," řekl TN.cz jednatel Ctibor Kuchařík.

Případ už řeší policie. "Prověřujeme okolnosti, za kterých se událost stala,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.



Událostí se zabývá také Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. "Pracovní úraz nám byl nahlášený a inspektor případ vyšetřuje,“ uzavřela Dagmar Plocková Mahrová z oblastního inspektorátu práce.

