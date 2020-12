Pokuty, hádky, závist. Vánoční výzdoba rozdělila celou obec

Do Chotovic na Svitavsku směřují ve vánočním období davy lidí. Návštěvníky každoročně láká světelná výzdoba na jednom z tamních domů. Obec však nápor, který je především o víkendech, zvládá jen s obtížemi. Místním navíc vadí, že lidé parkují, kde se jim zamane. Kvůli tomu už policisté rozdali řadu pokut.

Václav Trunec už devatenáct let obléká svůj dům do pořádného vánočního kabátu. Letos jeho obydlí pokrývá přes 65 tisíc světýlek. Každoročně se proto do Chotovic sjíždí stovky lidí, aby načerpaly vánoční atmosféru. Obec ale enormní nápor aut nezvládá.



"Nejhorší je, že každý den přijíždí ohromné množství vozů a lidé nemají, kde zaparkovat. Auta proto odstaví, kde se dá, bez ohledu na to, zda dostanou pokutu,“ řekla TN.cz starostka Chotovic Marie Kudrnová (KDU-ČSL).



Přestože je v Chotovicích řada parkovacích míst, ty bohužel nestačí. "Jen za sobotu jsem v pět hodin odpoledne napočítala v obci na sto aut a další přijížděla,“ doplnila Kudrnová.

Trpělivost dochází také místním občanům. Nejenže je kvůli náporu vozů rozježděná a zničená náves, lidé se podle starostky mnohdy mají problém dostat do svých domovů nebo dokonce i samotné vesnice, před kterou se tvoří kolony.



"Místní z toho radost nemají. Ví, že pokud si chtějí ušetřit nepříjemnosti, musí se domů vrátit nejpozději o půl páté. Jinak se prostě přes auta ve vjezdu nemusí dostat,“ dodala Kudrnová.



Situaci v obci nyní častěji kontroluje policie. Osvětlený dům se totiž nachází na kopci u kostela a hřbitova a vede tam pouze úzká cesta, kde je navíc zákaz vjezdu.

"Do Chotovic pravidelně vyjíždí hlídky a dělají silniční kontroly. V případě přestupku to okamžitě řeší různými sankcemi,“ sdělila TN.cz policejní mluvčí Lenka Vilímková. Kolik pokut už přímo zde policisté rozdali, však mluvčí nevěděla. Žádné statistiky se totiž nevedou.

Podle autora výzdoby Václava Trunce je za vším pouze závist a snahu dělat ostatním radost kazí udavači. "Lidé v tomto čase koronaviru nemají kam jezdit, proto se zastaví aspoň u mě a nasávají atmosféru. Pak ale zavolá udavač z obce, který vidí auto jedoucí na kopec a za chvíli přijedou policisté a začnou vybírat pokuty,“ zlobí se Trunec. Ten si navíc postěžoval, že kvůli tomu k nim nechtějí jezdit ani příbuzní.



"Psala mi jedna pětadevadesátiletá babička, jak moc by chtěla vidět můj dům. Syn jí slíbil, že ji odveze. Ptala se, jestli mohou vyjet až nahoru, protože nemůže chodit. A já napsal, že nemůžou, protože je tam zákaz a dostali by pokutu. Bylo mi jí líto, tak jsem slíbil, že pokutu za ně zaplatím,“ stýská si Trunec.



Řešením pro obec, místní obyvatele i samotného pana Trunce by bylo záchytné parkoviště. Na jeho vybudování však podle starostky nejsou peníze.

