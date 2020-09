Čeká vás domácí karanténa nebo izolace? Toto je potřeba dodržovat

Pokud stav postiženého člověka není kritický a není potřeba, aby byl hospitalizovaný, zůstane doma v karanténě, nebo izolaci. Je však důležité dodržovat určitá opatření. Státní zdravotní ústav (SZÚ) proto zveřejnil na svém webu několik rad a doporučení.

Jedním z nejdůležitějších pravidel je zůstat doma, nechodit do práce, školy, na různá veřejná místa a nepoužívat hromadnou dopravu. "Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jiného člověka, nebo si nákup objednat telefonicky, nebo online,“ stojí na webu.

Lidé by se měli izolovat také od ostatních členů domácnosti. Nejlepší je zůstat sám v dobře větratelném pokoji s oknem, které se dá otevírat a pokud to jde, používat vlastní koupelnu. V případě, že postižený člověk nemá k dispozici samostatnou koupelnu, měl by ji používat jako poslední a pak ji také řádně uklidit.

Pokud by došlo ke zhoršení zdravotní stavu, je potřeba nejprve telefonicky kontaktovat lékaře. Veškeré návštěvy by měly být předem projednané. Je možné také zavolat na linku 112.

Pokud izolovaný člověk pobývá v místnosti s někým dalším, měl by nosit ústní roušku. Jestliže mu to však lékař nedoporučil, měli by mít roušku ostatní lidé v domácnosti.

Při kašlání nebo kýchání je nezbytné si zakrývat nos i ústa kapesníkem na jedno použití. "Lidé, kteří pečují o ty, kteří čekají na výsledky vyšetření na infekci Covid-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky,“ informuje web. Kapesníky je následně potřeba vyhodit do plastového pytle na odpadky a umýt si poté ruce.

Zásadní je také dodržovat hygienu a mýt si ruce. To by se podle odborníků mělo provádět mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund.

Veškeré domácí potřeby a další věci se nesmí sdílet s ostatními. "Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude jasné, že testy jsou negativní,“ radí odborníci.

Během karantény či izolace není možné si domů zvát návštěvy. Pokud je to nezbytné, doporučuje se telefonicky poradit s lékařem. Distancovat by se lidé měli také od svých domácích mazlíčků.

Prádlo je nutné prát v teplotách nad 60 °C v pracích prostředcích, které lze použít při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Při manipulování se špinavými věcmi by lidé měli používat jednorázové rukavice a plastovou zástěru.

Odpadky by měly být uloženy v plastovém pytli, který musí být po naplnění pečlivě zavázaný. Zároveň by jej lidé měli podle expertů vložit do druhého pytle, zavázat a až poté vložit do popelnice.

V neposlední řadě je také důležité sledovat příznaky onemocnění, a to nejen u sebe, ale také u ostatních. Pokud by se zdravotní stav zhoršil, je potřeba kontaktovat lékaře.



"Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři, nebo do nemocnice. V případě vážnější situace a přivolání sanitky je potřeba informovat volajícího, nebo operátora, že jste vyšetřování na koronavirus,“ uzavírají odborníci.