Čekají nás deštivé dny a výrazné ochlazení, objevit se mohou i bouřky

Ještě ve čtvrtek by měly teploty stoupat poměrně vysoko nad dvacet stupňů, už od pátku a celý víkend se ale budou podle meteorologů držet pod touto hranicí. Ani jasné oblohy si moc neužijeme, na většině našeho území by mělo být spíše oblačno s deštěm, jen v sobotu by se mohlo mírně vyjasnit.