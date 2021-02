Čekají nás slabé vlády, kritizuje Klaus Ústavní soud. Odmítá "soudcokracii"

Zatímco opoziční politici si úterní rozhodnutí Ústavního soudu o změně volebního zákona vesměs pochvalují, od premiéra či ministryně spravedlnosti zaznívá kritika. Verdikt se nelíbí ani bývalému prezidentovi Václavu Klausovi.

"Je to nečekané, náhodné, zbytečně svévolné rozhodnutí Ústavního soudu. Tři roky čekali. Prostě oni si teď zahráli na politické aktivisty, to bylo jejich naprostým záměrem. Neovlivnili jen volební zákon, ovlivnili politiku v České republice a já mám strach, že to bude mít výlučně negativní důsledky pro českou politickou scénu," vyjádřil se v rozhovoru pro televizi Nova.

"Ústavní soud tohle nemá dělat, to není vůbec smysl toho, proč byl vytvořen. Povede to k roztříštění nynější politické scény, ke slabším vládám a vytváření chaotičtějších koalic. Takových, jaké jsme poznali v krajských volbách," pokračoval.

Stejně jako premiér se pustil i do předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. "Já považuji jeho roli za mimořádně nešťastnou. V době, kdy ten starý Ústavní soud vznikl, byl místopředsedou vlády, předsedou legislativní rady vlády, mlčel dvacet let a najednou začal bourat něco, co tu bylo," konstatoval Klaus.

Novela volebního zákona teď podle něj vzniknout musí, jinak by se nemohly na podzim uskutečnit volby. "Že to bude šité horkou jehlou, je naprosto jasné. Že si na to Ústavní soud zvolil bezprecedentní ekonomickou krizi, to je taky úžasná věc. Něco geniálního tito pánové vymysleli," prohlásil sarkasticky.

"Je to soudcokracie, kterou já jako obhájce demokracie musím odmítat," dodal.

Změna, kterou Ústavní soud schválil, nahrává menším politickým stranám. Podle soudu i řady politiků byl dosavadní systém voleb nespravedlivý a hlasy byly nerovné.